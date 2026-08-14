AUS vs BAN : ऐ, निघ इथून! मिचल स्टार्क अन् मेहिदी हसन मिराझ यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी; बांगलादेशच्या हल्ल्याने कांगारू बिथरले Video

Mehidy Hasan Miraz and Mitchell Starc on field argument: बांगलादेशने पहिल्या कसोटीत पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १५३ धावांची आघाडी घेतली आहे. बांगलादेशने गोलंदाजीनंतर फलंदाजीत आपली कमाल दाखवताना कागारूंना त्यांच्याच घरच्या मैदानावर बॅकफूटवर फेकले आहे आणि त्यामुळे ऑसी खेळाडूंची चिडचिड वाढलेली दिसतेय. याच कारणामुळे मिचल स्टार्कचा पारा चढलेला पाहायला मिळाला आणि तो बांगलादेशचा अष्टपैलू खेळाडू मेहिदी हसन मिराझ याच्यावर राग काढण्याचा प्रयत्न केला. सध्या त्यांच्या वादाचा हा Video सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..हसन महमूदने पहिल्या डावात ६ विकेट्स घेऊन ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव १९८ धावांवर गुंडाळला. तस्किन अहमद व इबाबत होसैन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. स्टीव्ह स्मिथने ७१ धावांची खेळी केली, म्हणून ऑस्ट्रेलियाचा संघ इथपर्यंत पोहोचू शकला. त्यानंतर फलंदाजीतही बांगलादेशने चोख प्रत्युत्तर दिले. तंझीद हसनने १०१ धावांची खेळी करून विक्रमाला गवसणी घातली. ऑस्ट्रेलियात कसोटीत शतक झळकावणारा तो पहिला बांगलादेशी फलंदाज ठरला, तर २००६ नंतर कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक करणारा तो दुसरा बांगलादेशी फलंदाज ठरला.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test : बुमराहची अनुपस्थितीत, दोन गोलंदाजांपैकी निवडू कोणाला? शुभमन गिल पहिल्या सामन्यापूर्वी पेचात अडकला, म्हणाला... .मोमिनूल हकने ४९ धावांची खेळी करताना हसनसह १०० धावांची भागीदारी केली. कर्णधार नजमूल होसैन शांतने ८४ धावांची खेळी केली, तर मुश्फिकर रहिमने ३६ धावा केल्या. लिटन दास शून्यावर बाद झाल्यानंतर हसन मिराझने किल्ला लढवताना दिवसअखेर ७३ चेंडूंत नाबाद ३२ धावा केल्या आणि संघाला ६ बाद ३५१ धावांपर्यंत पोहोचवले. बांगलादेशने १५३ धावांची आघाडी आहे. ऑसींच्या स्टार्क व जोश हेझलवूडने प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या आहेत. .धक्कादायक! उद्यापासून IND vs SL कसोटी मॅच अन् त्यापूर्वी खेळाडूंच्या मारहाणीत श्रीलंकेतील क्रिकेट प्रशिक्षकाचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, हसन मिराझ व स्टार्क यांच्यात बाचाबाची झालेली पाहायला मिळाली. स्टार्कच्या चेंडूवर हलका फटका खेळून मिराझ एक धाव घेण्यासाठी पळाला. पण, तो खेळपट्टीच्या मधोमध पळाल्याने स्टार्क संतापला आणि त्याने बांगलादेशच्या फलंदाजाला "Get off the wicket!" असे म्हटले. दोघांमध्ये काहीकाळ शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले. ( ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.