Mitchell Starc: मिचेल स्टार्कने रचला इतिहास! कपिल देवांना मागे टाकलं, मुरलीधरन नंबर-1; टेस्ट क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट कोणाच्या नावावर?

MITCHELL STARC BREAKS KAPIL DEV’S TEST WICKETS RECORD: ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांच्यात डार्विनमध्ये पहिला कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने मोठा पराक्रम केला आहे. कसोटी सामन्यात दोन विकेट्स घेत मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. स्टार्कने भारताचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू कपिल देव यांचा कसोटीतील विकेट्सचा विक्रम मोडला आहे..कपिल देव यांनी आपल्या कसोटी कारकिर्दीत ४३४ विकेट्स घेतल्या होत्या. मात्र, स्टार्कने बांगलादेशविरुद्ध दोन विकेट्स घेतल्यानंतर त्याच्या नावावर आता ४३५ विकेट्स झाल्या आहेत आणि त्याने लिटन दासला शून्यावर बाद करत स्टार्कने कपिल देव यांना मागे टाकलं. याआधी त्याने शादमन इस्लामची विकेट घेतली होती..IND vs ENG, 2nd T20I: अक्षर पटेलने इंग्लंडच्या कॅप्टनला आऊट करत घडवला इतिहास; यापूर्वी कोणत्याही भारतीय फिरकीपटूला जमलं नव्हतं!.टॉप-१०मध्ये जाण्यासाठी फक्त ५ विकेट्स दूर४३५ विकेट्ससह स्टार्क कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत ११व्या स्थानावर पोहोचला आहे, मात्र आता टॉप-१०मध्ये जाण्यासाठी त्याला फक्त आणखी ५ विकेट्स घ्याव्या लागणार आहेत. त्याआधी या यादीत दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज डेल स्टेन आहे त्याने ४३९ विकेट्ससह दहाव्या स्थानावर आहे..कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम श्रीलंकेचा दिग्गज फिरकीपटू मुथय्या मुरलीधरनच्या नावावर आहे. त्याने तब्बल ८०० विकेट्स घेतल्या आहेत, आणि त्याच्यानंतर शेन वॉर्न ७०८ विकेट्ससह दुसऱ्या स्थानावर आहे.इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज जेम्स अँडरसन ७०४ विकेट्ससह तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताचा अनिल कुंबळे ६१९ विकेट्ससह चौथ्या स्थानावर आहे. तर आर. अश्विनने ५३७ विकेट्स घेतल्या असून तो आठव्या स्थानावर आहे..बांगलादेशची सामन्यात मजबूत पकडया सामन्यात बांगलादेशनेही चांगली कामगिरी केली आहे. दुसऱ्या दिवशी तंजीद हसनने शतक झळकावलं, तर कर्णधार नजमुल हुसेन शांतोने ८४ धावांची शानदार खेळी केली. बांगलादेशने ३०० धावांचा टप्पाही पार केला. मात्र, दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात ऑस्ट्रेलियाने जोरदार पुनरागमन केलं. बांगलादेशने ६ विकेट्स गमावल्या असून त्यांच्याकडे ११८ धावांची आघाडी आहे..AUS vs BAN: बांगलादेशसमोर तगड्या ऑगस्ट्रेलियाने गुडघे टेकले; २६ वर्षीय गोलंदाजाने कांगारूंना रडवले, एकटा स्टीव्ह स्मिथ भिडला.याआधी बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव अवघ्या १९८ धावांत गुंडाळला होता. हसन महमूदने शानदार गोलंदाजी करत ५५ धावा देत ६ विकेट्स घेतल्या. त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. ऑस्ट्रेलियाकडून स्टीव्ह स्मिथने सर्वाधिक ७१ धावा केल्या. त्याच्या खेळीत ७ चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.