Cricket

Mitchell Starc: मिचेल स्टार्कने रचला इतिहास! कपिल देवांना मागे टाकलं, मुरलीधरन नंबर-1; टेस्ट क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट कोणाच्या नावावर?

MITCHELL STARC BREAKS KAPIL DEV’S TEST WICKETS RECORD: मिचेल स्टार्कने बांगलादेशविरुद्ध दोन विकेट्स घेत कपिल देव यांचा ४३४ कसोटी विकेट्सचा विक्रम मोडला. स्टार्कच्या नावावर आता ४३५ विकेट्स असून टॉप-१०पासून तो फक्त ५ विकेट्स दूर आहे.
MITCHELL STARC BREAKS KAPIL DEV’S TEST WICKETS RECORD

MITCHELL STARC BREAKS KAPIL DEV’S TEST WICKETS RECORD

esakal

Varsha Balhe
Updated on

MITCHELL STARC BREAKS KAPIL DEV’S TEST WICKETS RECORD: ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांच्यात डार्विनमध्ये पहिला कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने मोठा पराक्रम केला आहे.

कसोटी सामन्यात दोन विकेट्स घेत मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. स्टार्कने भारताचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू कपिल देव यांचा कसोटीतील विकेट्सचा विक्रम मोडला आहे.

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