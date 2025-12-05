AUS vs ENG 2nd Test: कसला अफलातून कॅच घेतला, Steve Smith बघतच बसला! विल जॅक्सच्या 'झेप'ने उडवली ऑसींची झोप Video

Will Jacks flying catch AUS vs ENG 2nd Test video: ऑस्ट्रेलियाने अॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत पहिल्या डावात आघाडीच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. जो रूटच्या ( Joe Root ) शतकाच्या जोरावर इंग्लंडने पहिल्या डावात ३३४ धावा केल्या आणि त्याला उत्तर देताना ऑस्ट्रेलियाकडून तीन अर्धशतकी खेळी पाहायला मिळाल्या. कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ ( Steve Smith ) शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना विल जॅक्सने अफलातून कॅच घेतला अन् इंग्लंडचे चाहत्यांनी स्टेडियम डोक्यावर घेतले. .प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडला मिचेल स्टार्कने ६ धक्के दिले. बेन डकेट व ऑली पोप हे शून्यावर माघारी परतले. सलामीवीर झॅक क्रॉली व जो रूट यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ११७ धावांची भागीदारी केली. क्रॉली ९३ चेंडूंत ११ चौकारांसह ७६ धावा केल्या. त्यानंतर हॅरी ब्रूकने जो रूटसह अर्धशतकी धावा जोडल्या..India's Probable Playing XI : रवींद्र जडेजाला डच्चू, भारताच्या अंतिम ११ मध्ये आशिया चषक स्पर्धेतील हिरो परतणार? जाणून घ्या बदल.हॅरी ब्रूक ३३ चेंडूंत ३१ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर जोफ्रा आर्चरने ( ३८) दहाव्या विकेटसाठी जो रूटला साथ दिली आणि संघाला ३३४ धावांपर्यंत पोहोचवले. रूट २०६ चेंडूंत १५ चौकार व १ षटकारासह १३८ धावांवर नाबाद राहिला. स्टार्कने २० षटकांत ७५ धावांवर ६ विकेट्स घेतल्या..धावांचा पाठलाग करताना ट्रॅव्हीस हेड ( ३३) व जॅक विथराल्डने ७७ धावांची सलामी दिली. जॅकने ७८ चेंडूंत १२ चौकार व १ षटकारासह ७२ धावा करताना धावांची गती वाढवली. मार्नस लाबुशेननेही ७८ चेंडूंत ६५ धावा केल्या, तर कॅमेरून ग्रीनने ४५ धावा जोडल्या. ५७व्या षटकात स्मिथने ब्रेडन कार्सने टाकलेला चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने भिरकावला पण, जॅक विल्सने हवेत झेपावत अप्रतिम झेल घेतला. स्मिथ ६१ धावांवर बाद झाला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने ६ बाद ३४५ धावा करून ११ धावांची आघाडी घेतली..या खेळीसह ऑस्ट्रेलियाकडून कसोटीत सर्वाधिक धावा करणारा तो तिसरा कर्णधार बनला. अॅलन बॉर्डरन ( ६६२३) व रिकी पाँटिंग ( ६५४२) हे स्मिथच्या ( ४२१९) पुढे आहेत. स्मिथने आज ग्रेग चॅपेलचा ( ४२०९) विक्रम मोडला. या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने आणखी एक पराक्रम केला. पिंक बॉल कसोटीत पहिल्या चार विकेट्सने ५० हून अधिक धावांची भागीदारी करण्याची ही पहिलीच वेळ ठऱली.हेड - विथराल्ड - ७७विथराल्ड - लाबुशेन - ६९लाबुशेन - स्मिथ - ५०स्मिथ - ग्रीन - ९४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.