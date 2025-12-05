Cricket

AUS vs ENG 2nd Test: कसला अफलातून कॅच घेतला, Steve Smith बघतच बसला! विल जॅक्सच्या 'झेप'ने उडवली ऑसींची झोप Video

Steve Smith dismissed by Will Jacks stunning catch : अॅशेस मालिकेच्या दुसऱ्या कसोटीत इंग्लंडच्या विल जॅक्सने घेतलेला झेल अक्षरशः ‘कॅच ऑफ द टूर्नामेंट’ म्हणून चर्चेत आला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा अनुभवी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथ ६१ धावांवर खेळत असताना मार्कस कार्स यांनी टाकलेला चेंडू त्याने लेग साइडला फ्लिक केला. पण विल जॅक्सने अविश्वसनीय झेप घेत स्मिथचा झेल टिपला.
Will Jacks’ flying screamer at deep backward square sent Steve Smith

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will Jacks flying catch AUS vs ENG 2nd Test video: ऑस्ट्रेलियाने अॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत पहिल्या डावात आघाडीच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. जो रूटच्या ( Joe Root ) शतकाच्या जोरावर इंग्लंडने पहिल्या डावात ३३४ धावा केल्या आणि त्याला उत्तर देताना ऑस्ट्रेलियाकडून तीन अर्धशतकी खेळी पाहायला मिळाल्या. कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ ( Steve Smith ) शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना विल जॅक्सने अफलातून कॅच घेतला अन् इंग्लंडचे चाहत्यांनी स्टेडियम डोक्यावर घेतले.

