Ashes Test: पुन्हा राडा! ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी अम्पायरला घेरले; मिचेल स्टार्कचे वादग्रस्त विधान स्टम्प माईकने टिपले, Viral Clip

Australia England Ashes umpiring debate: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातल्या अॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटीत वाद होताना दिसतोय... ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावात अॅलेक्स केरीच्या बॅटला चेंडूचा स्पर्श झाल्याचे स्निकोमध्ये दिसले नाही आणि त्यामुळे तो नाबाद राहिला. त्यावरून वाद सुरू असतानाच इंग्लंडच्या डावात जेमी स्मिथला नाबाद दिल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज मिचेल स्टार्क ( Mitchell Starc) याने तर त्याची नाराजी जाहीर बोलून दाखवली आणि त्याचे विधान स्टम्प माइकमध्ये कैद झाले. त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते...ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात ३७१ धावा केल्या. अॅलेक्स केरीने १४३ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकाराच्या मदतीने १०६ धावांची खेळी केली. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या उस्मान ख्वाजानेही १२६ चेंडूंत १० चौकारांच्या मदीतने ८२ धावा केल्या, तर मिचेल स्टार्सने ७५ चेंडूंत ५४ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. इंग्लंडच्या जोफ्रा आर्चरने ५ विकेट्स घेतल्या. तर ब्रायडन कार्स व विल जॅक्स यांच्या नावावर प्रत्येकी दोन बळी राहिले..IPL 2026 लिलावात अनसोल्ड राहिला, पण पठ्ठ्याने धीर नाही गमावला! देशासाठी नाबाद १७८ धावांची खेळी, २५ चौकारांचा पाऊस.धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडला ४२ धावांवर ३ धक्के बसले. पॅट कमिन्सने सलामीवीर झॅक क्रॉवलीला ( ९) बाद केले. त्यानंतर लॅथन लायनने एकाच षटकात ऑली पोप ( ३) व बेन डकेट ( २९) यांना बाद केले. जो रूट ( १९) पॅट कमिन्सचा शिकार ठरला. त्यानंतर हॅरी ब्रूक व कर्णधार बेन स्टोक्स यांनी इंग्लंडची पडझड थांबवली होती. या दोघांची ५६ धावांची भागीदारी कॅमेरून ग्रीनने तोडली..ब्रूक ६३ चेंडूंत ४५ धावा करून माघारी परतला. त्यानंतर जेमी स्मिथ ( २२) बेन स्टोक्ससोबत काही काळ उभा राहिला. कमिन्सच्या बाऊन्सरवर चेंडू त्याच्या ग्लोव्ह्जच्या बाजूने जात हेल्मेटवर आदळून स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या उस्मान ख्वाजने टिपला. झेलसाठी जोरदार अपील झाले, परंतु मैदानावरील पंचांनी तिसऱ्या पंचाकडे दाद मागितली. त्यात चेंडू ख्वाजाच्या हातात विसावण्यापूर्वी टप्पा खाललेला दिसला आणि नाबाद निर्णय दिला गेला..Ashes Test: नॅथन लायनमुळे चिडला Glenn McGrath; हात वर केले, फेकायला खूर्ची उचलली अन्... Video Viral.पण, रिप्ले पाहताना Snicko मध्ये पुन्हा गडबड दिसली आणि त्यावरून स्टार्क संतापला.. ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी पंचांना घेरले.. त्यावेळी स्टार्क म्हणाला, Snicko ला हटवले पाहिले.. ही अत्यंत खराब टेक्नॉलॉजी आहे. त्याने पुन्हा एकदा चूक केली, असे तो म्हणाला. स्मिथला त्या निर्णयावर जीवदान मिळाले असले तरी त्याच षटकात कमिन्सने त्याला बाद केले. पाठोपाठ बोलंडने विल जॅक्स ( ६) व ब्रायडन कार्स (०) यांना बाद करून इंग्लंडची अवस्था ८ बाद १६८ अशी केली आहे. स्टोक्स मैदानावर उभा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.