Ashes Test: पुन्हा राडा! ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी अम्पायरला घेरले; मिचेल स्टार्कचे वादग्रस्त विधान स्टम्प माईकने टिपले, Viral Clip

Mitchell Starc stump mic viral statement : ॲशेस कसोटी मालिकेत पुन्हा एकदा पंचनिर्णयावरून मोठा वाद पेटला आहे. अ‍ॅडलेड कसोटीत जेमी स्मिथला दिलेल्या ‘नॉट आऊट’ निर्णयामुळे ऑस्ट्रेलियन खेळाडू संतापले. पॅट कमिन्सच्या गोलंदाजीवर उस्मान ख्वाजाने झेल टिपल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र तिसरे पंच क्रिस गॅफनी यांनी स्मिथला नॉट आऊट ठरवले.
Swadesh Ghanekar
Australia England Ashes umpiring debate: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातल्या अॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटीत वाद होताना दिसतोय... ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावात अॅलेक्स केरीच्या बॅटला चेंडूचा स्पर्श झाल्याचे स्निकोमध्ये दिसले नाही आणि त्यामुळे तो नाबाद राहिला. त्यावरून वाद सुरू असतानाच इंग्लंडच्या डावात जेमी स्मिथला नाबाद दिल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज मिचेल स्टार्क ( Mitchell Starc) याने तर त्याची नाराजी जाहीर बोलून दाखवली आणि त्याचे विधान स्टम्प माइकमध्ये कैद झाले. त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते..

