Ashes Test : ऑस्ट्रेलियाकडे २-० अशी आघाडी, तरी स्टीव्ह स्मिथचे कर्णधारपद गेले; तिसऱ्या सामन्यासाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर

Australia 15-man squad for Adelaide Ashes Test : अ‍ॅशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने २-० अशी भक्कम आघाडी घेतली असली, तरी नेतृत्वात मोठा बदल करण्यात आला आहे. पहिल्या दोन सामन्यांत कर्णधार म्हणून स्टीव्ह स्मिथकडून नेतृत्व काढून घेतलं असून पॅट कमिन्स तिसऱ्या अ‍ॅडलेड टेस्टसाठी परत आला आहे.
PAT CUMMINS RETURNS AS CAPTAIN FOR 3RD ASHES TEST

Swadesh Ghanekar
Steve Smith stand-in captaincy ends as Pat Cummins takes charge: ऑस्ट्रेलियाने Ashes मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. स्टीव्ह स्मिथच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने इंग्लंडचा सामना केला होता आणि आता तिसरी कसोटी एडिलेड येथे १७ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. पण, या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी स्टीव्ह स्मिथकडे नसणार आहे, कारण पॅट कमिन्स याचे पुनरागमन झाले आहे. दुखापतीमुळे कमिन्स पहिल्या दोन कसोटींना मुकला होता. त्यामुळे स्मिथकडे प्रभारी कर्णधारपद दिले गेले होते.

