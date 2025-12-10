Ashes Test : ऑस्ट्रेलियाकडे २-० अशी आघाडी, तरी स्टीव्ह स्मिथचे कर्णधारपद गेले; तिसऱ्या सामन्यासाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर

Steve Smith stand-in captaincy ends as Pat Cummins takes charge: ऑस्ट्रेलियाने Ashes मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. स्टीव्ह स्मिथच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने इंग्लंडचा सामना केला होता आणि आता तिसरी कसोटी एडिलेड येथे १७ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. पण, या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी स्टीव्ह स्मिथकडे नसणार आहे, कारण पॅट कमिन्स याचे पुनरागमन झाले आहे. दुखापतीमुळे कमिन्स पहिल्या दोन कसोटींना मुकला होता. त्यामुळे स्मिथकडे प्रभारी कर्णधारपद दिले गेले होते..वेस्ट इंडिजविरुद्धची तिसरी कसोटी जुलै महिन्यात झाली होती आणि त्यानंतर कमिन्सने स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळलेला नाही. त्याचे संघात पुनरागमन झाले आहे. गॅबा कसोटीत त्याची निवड होणार होती, परंतु त्याला खेळवण्याची कोणतीच घाई संघ व्यवस्थापनाने केली नाही. मुख्य प्रशिक्षक अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड म्हणाले, "कमिन्सची तंदुरुस्तीची प्रगती पाहून, तो एडिलेडच्या आव्हानांसाठी सज्ज असल्याचे, आम्हाला वाटले. नेटमधील सिम्युलेशनमुळे त्याला कौशल्य प्राप्त झाले आहे. त्याचे शरीर खेळण्यासाठी सज्ज आहे..IND vs SA 1st T20I: जसप्रीत बुमराहच्या १००व्या विकेटवरून सुरू झालाय वाद... तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे घडलं सर्व? Video.उस्मान ख्वाजाने संघाती त्याचे स्थान टिकवले आहे. पर्थ कसोटीत त्याला साजेशी कामगिरी करता आली नाही आणि पाठीच्या दुखापतीमुळे गॅबा कसोटीत त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळालेली नव्हती. उस्मान ख्वाजा पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि एडिलेड कसोटीसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती मॅकडोनाल्ड यांनी दिली. .तिसऱ्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलिया संघ: पॅट कमिन्स (कर्णधार), स्कॉट बोलंड, अॅलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कॅमेरून ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नॅथन लायन, मायकेल नेसर, स्टीव्ह स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जॅक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर .Viral Video : 'चहा प्यायला चला'; पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शिकतोय मराठी; नेटीझन्स म्हणतात, मनसे कडून सत्कार करा त्याचा .ऑस्ट्रेलियाने पहिली कसोटी दोन दिवसांत जिंकली होती. इंग्लंडच्या पहिल्या डावातील १७२ धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ १३२ धावांवर तंबूत परतला होता. त्यानंतर इंग्लंडला दुसऱ्या डावातही अपयश आले आणि ते १६४ धावांवर गडगडले. ऑस्ट्रेलियाने २ बाद २०५ धावा करून मॅच जिंकली. ब्रिस्बन येथील डे नाईट कसोटीतही ऑस्ट्रेलियाने ८ विकेट्स राखून विजय मिळवला होता. इंग्लंडच्या पहिल्या डावातील ३३४ धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने ५११ धावा केल्या. त्यानंतर इंग्लंडचा दुसरा डाव २४१ धावांवर गडगडला आणि ऑसींनी २ बाद ६९ धावा करून विजय पक्का केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.