IND vs AUS 2nd T20I: मेलबर्नवर ६४८२ दिवसानंतर हरला भारत; लाजीरवाण्या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादव वाचा काय म्हणतो

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारतीय फलंदाजांनी आज चाहत्यांना निराश केले. अभिषेक शर्मा व हर्षित राणा हे दोघं खेळले नसते, तर भारतीय संघाचे शंभरीपार जाण्याचेही वांदे होते. भारताचा संपूर्ण संघ १२५ धावांवर तंबूत पाठवल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने १३.२ षटकांत ६ बाद १२६ धावा करून दुसरी ट्वेंटी-२० जिंकली. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि येत्या रविवारी ( २ नोव्हेंबर) भारतीय संघ मालिकेत बरोबरीसाठी उतरेल. ४-०-१३-३ अशी अप्रतिम स्पेल टाकून भारतीय संघाला सुरुवातीलाच हादरे देणारा जॉश हेझलवूड सामनावीर ठरला..अभिषेक शर्माच्या ६८ व हर्षित राणाच्या ३५ धावांनी भारतीय संघाला ५ बाद ४९ धावांवरून १२५ धावांपर्यंत पोहोचवले. शुभमन गिल ( ५), संजू सॅमसन ( २), सूर्यकुमार यादव ( १), तिलक वर्मा ( ०) व अक्षर पटेल ( ७) हे एकेरी धावसंख्येत तंबूत परतले. जॉश हेझलवूडची ( ३-१३) पहिली स्पेलच खतरनाक ठरली आणि त्याने ऑस्ट्रेलियाला मजबूत सुरुवात करून दिली. १२६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ट्रॅव्हिस हेड ( २८) व मिचेल मार्श यांनी २८ चेंडूंत ५१ धावांची सलामी दिली.मार्शने २६ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ४६ धावा केल्या..IND vs AUS 2nd T20I Live: 4,6,4,0,6,W! मिचेल मार्शकडून कुलदीपचे खतरनाक स्वागत; तिलक वर्माच्या अफलातून झेलने ऑसी गार Video Viral .त्यानंतर जॉश इंग्लिस ( २०), मिचेल ओवेन ( १४) यांनी चांगले योगदान दिले आणि ऑस्ट्रेलियाने १३.२ षटकांत ६ बाद १२६ धावा करून विजय पक्का केला. जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. जसप्रीतची हॅटट्रिक हुकली. या सामन्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने अभिषेकचे कौतुक केले. .तो म्हणाला, पॉवरप्लेमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली,ती उल्लेखनीय होती. त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये चारपेक्षा कमी धावगतीने धावा दिल्या आणि तिथून सावरणे कठीण होते. त्यांची गोलंदाजी चांगली झाली. अभिषेक शर्माने यापूर्वीही अशाप्रकारच्या खेळी केल्या आहेत. त्याला त्याचा खेळ चांगला माहित आहे आणि तो आता त्यात बदल करत नाही. तो असाच खेळ करत राहील, अशी आशा आहे. मला वाटते की आम्ही पहिल्या सामन्यात जसा खेळ केला, तसाच आजही करायला हवा होता..IND vs AUS 2nd T20I Live: परिस्थिती गंभीर, Abhishek Sharma खंबीर! निम्मा संघ माघारी परतला, पण गडी नाही खचला; २१७ च्या स्ट्राईक रेटने ठोकली फिफ्टी.भारतीय संघ १७ वर्ष ८ महिने व ३० दिवसानंतर मेलबर्नवर ट्वेंटी-२० सामन्यात पराभूत झाला आहे. भारताची ६४८२ दिवसांची अपराजित मालिका आज खंडित झाली. भारत येथे २००८ मध्ये शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना हरला होता. तो सामना ऑस्ट्रेलियाने ९ विकेट्स राखून जिंकलेला. त्यानंतर २०१२ मध्ये भारताने ८ विकेट्सने, २०१६ मध्ये २७ धावांनी विजय मिळवला. २०१८ मधील लढत अनिर्णित राहिली. तर २०२२ मध्ये पाकिस्तान व झिम्बाब्वेवर इथे विजय मिळवला..