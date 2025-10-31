IND vs AUS 2nd T20I Live : W,W,W,W! भारताने १२ धावांच गमावल्या चार विकेट्स, Josh Hazlewoodने केला करेक्ट कार्यक्रम

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारतीय संघाला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात साजेशी सुरुवात करता आलेली नाही. शुभमन गिल ( Shubman Gill) पहिल्याच चेंडूवर बाद होता होता वाचला, तरीही त्याने तिसऱ्या षटकात चुकीचा फटका खेळला.. त्यात बढती मिळालेल्या संजू सॅमसन ( Sanju Samson) यालाही संधीचं सोनं करता आले नाही. वेगवान गोलंदाजांना मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर आत येणारा चेंडू ओळखण्यात तो अपयशी ठरला. भारताने १२ धावांच्या अंतराने ४ विकेट्स गमावल्या. .भारतीय संघ दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात त्याच प्लेइंग इलेव्हनसह मैदानावर उतरल्याने पुन्हा एकदा अर्शदीप सिंगला ( Arshdeep Singh) बाकावर बसून रहावे लागले आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जॉश फिलिपेच्या जागी त्यांच्या संघात मॅथ्यू शॉर्ट परतला आहे. बुधवारी ऑस्ट्रेलियाचा युवा खेळाडू बेन ऑस्टीन याचा चेंडू लागून मृत्यू झाला आणि त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दोन्ही संघाचे खेळाडू दंडावर काळी फित बांधून मैदानवर उतरले. सामन्यापूर्वी सर्वांनी एक मिनिट स्तब्ध उभं राहून श्रद्धांजली वाहिली. .IND vs AUS 2nd T20I Live : भारत-ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू दंडावर काळी फित बांधून का खेळतायेत? चटका लावणारी बातमी .जॉश हेझलवूडने पहिल्याच चेंडूवर भारतीयांच्या काळजाचा ठोका चुकवला होता. शुभमन गिलसाठी LBW ची अपील अम्पयारने मान्य केली आणि त्याला बाद दिले. चेंडू वेगाने शुभमनच्या पॅडवर आदळला. पण, शुभमनने DRS घेतला अन् रिप्लेमध्ये चेंडू यष्टींच्या वरून जात असल्याचे दिसले. त्यामुळे अम्पायरला निर्णय बदलावा लागला. त्यानंतर पाचवा चेंडू शुभमनच्या हेल्मेटवर जोरात आदळल्याने त्याला वैद्यकिय उपचार घ्यावे लागले. .दुसऱ्या षटकात मात्र अभिषेक शर्माच्या आक्रमक फटकेबाजीने चाहत्यांना आनंदीत केले. झेव्हियर बार्टलेटच्या षटकात १७ धावा चोपल्या. हेझलवूडने त्याच्या दुसऱ्या षटकात शुभमनला ( ५) माघारी जाण्यास भाग पाडले, मिड ऑनला तो झेलबाद झाला. संजू सॅमसनला आज तिसऱ्या क्रमांकावर बढती दिली गेली. पण, २ धावा करून तो नॅथन एलिसच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. भारताला ३ धावांत दोन धक्क बसले. .पण, अभिषेकने आक्रमकता कायम राखताना एलिसला सलग दोन चौकार खेचले. मात्र, हेझलवूडने भारताला तिसरा धक्का देताना कर्णधार सूर्यकुमार यादवला माघारी पाठवले. भारताने ३२ धावांत ४ फलंदाज गमावले. हेझलवूडने त्याच षटकात तिलक वर्मालाही माघारी पाठवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.