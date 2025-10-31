Cricket
IND vs AUS 2nd T20I Live: 4,6,4,0,6,W! मिचेल मार्शकडून कुलदीपचे खतरनाक स्वागत; तिलक वर्माच्या अफलातून झेलने ऑसी गार Video Viral
Australia vs India 2nd T20I Marathi Cricket : मिचेल मार्शने कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीवर जबरदस्त हल्ला चढवला! एका षटकात ४,६,४,०,६ अशी फटकेबाजी करत भारतीय गोलंदाजांचा कार्यक्रम केला.
India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारताच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना मिचेल मार्श व ट्रॅव्हिस हेड या जोडीने २८ चेंडूंत ५१ धावांची सलामी दिली. ऑस्ट्रेलियाचा पाया आणखी मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात हेडने उत्तुंग फटका खेचला. वरूण चक्रवर्थीच्या चेंडूवर टोलवलेला तो चेंडू तिलक वर्माने ( Tilak Varma Catch) अप्रतिमपणे टिपला अन् भारताला पहिले यश मिळाले.