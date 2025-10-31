Cricket

IND vs AUS 2nd T20I Live : भारत-ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू दंडावर काळी फित बांधून का खेळतायेत? चटका लावणारी बातमी

Australia vs India 2nd T20I Marathi Cricket News:भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात एक भावनिक क्षण पाहायला मिळाला. दोन्ही संघातील खेळाडूंनी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी काळी फित बांधून सामना खेळला.
Indian and Australian players wear black armbands during the 2nd T20I to honour Ben Austin’s memory.

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने टॉस जिंकून टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले आहे. सूर्यकुमार यादवनेही आम्हाला प्रथम फलंदाजीच करायची होती सांगितले, परंतु त्याचवेळी त्याने अर्शदीप सिंगला ( Arshdeep Singh) आजच्या सामन्यातही संधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. भारत आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल न करताच उतरला आहे. त्यामुळे पुन्हा ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट्स घेणारा अर्शदीप संघाबाहेर बसला आहे.

