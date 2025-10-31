IND vs AUS 2nd T20I Live : भारत-ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू दंडावर काळी फित बांधून का खेळतायेत? चटका लावणारी बातमी

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने टॉस जिंकून टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले आहे. सूर्यकुमार यादवनेही आम्हाला प्रथम फलंदाजीच करायची होती सांगितले, परंतु त्याचवेळी त्याने अर्शदीप सिंगला ( Arshdeep Singh) आजच्या सामन्यातही संधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. भारत आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल न करताच उतरला आहे. त्यामुळे पुन्हा ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट्स घेणारा अर्शदीप संघाबाहेर बसला आहे..दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू या सामन्यात दंडाला काळी फित बांधून मैदानावर उतरले आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा युवा क्रिकेटपटू बेन ऑस्टीन याचा डोक्यावर चेंडू लागून मृत्यू झाला आणि त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी काळी फित बांधली गेली आहे..बेन ऑस्टिनच्या निधनाबद्दल त्याच्या क्लबने माहिती दिली आहे. मंगळवारी मेलबर्नमध्ये एका टी-२० सामन्यापूर्वी बेन ऑस्टिन नेट्समध्ये ऑटोमॅटिक बॉलिंग मशीनवर सराव करत होता. यावेळी चेंडू त्याच्या हेल्मेटवर आदळला. त्याला तो चेंडू डोक्याच्या आणि मानेच्या जवळ लागला. त्यामुळे त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्याची प्रकृती गंभीर होती. त्याच्यावर उपचार झाले, मात्र या उपचारादरम्यान बुधवारी त्याने शेवटचा श्वास घेतला. .मंगळवारी रात्री नेटमध्ये फलंदाजी करताना झालेल्या अपघातात फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लबच्या १७ वर्षीय बेन ऑस्टिनच्या निधनाने क्रिकेट व्हिक्टोरियाला खूप दुःख आणि धक्का बसला आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे सीईओ निक कमिन्स म्हणाले,"हा एक अत्यंत आव्हानात्मक काळ आहे आणि बेनचे कुटुंब, मित्र, सहकारी आणि त्याला ओळखणाऱ्या प्रत्येकासाठी आम्ही दुःखी आहोत. व्हिक्टोरियामधील आणि संपूर्ण क्रिकेट समुदाय या नुकसानावर शोक व्यक्त करत आहे. बेन हा एक प्रतिभावान खेळाडू, लोकप्रिय सहकारी आणि कर्णधार होता जो मेलबर्नच्या आग्नेय भागात १८ वर्षांखालील वर्तुळात प्रसिद्ध होता." .ऑस्ट्रेलिया - ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, टीम डेव्हिड, मिच ओवेन, मार्कस स्टॉयनिस, मॅट शॉर्ट, झेव्हियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, मॅथ कुहनेमन, जॉश हेझलवूडभारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.