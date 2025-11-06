Cricket

AUS vs IND, 4Th T20I: अर्शदीपने ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराचा अफलातून कॅच घेतला अन मॅच भारताकडे फिरली; पाहा टर्निंग पाँइंट ठरलेला क्षण

Arshdeep Singh takes Mitchell Marsh Catch: भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौथा टी२० सामना जिंकून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात अर्शदीप सिंगने घेतलेला मिचेल मार्शचा झेल टर्निंग पाँइंट ठरला.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • https://x.com/StarSportsIndia/status/1986393272961605919भारतीय संघाने चौथ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर ४८ धावांनी विजय मिळवला.

  • अर्शदीप सिंगने घेतलेला मिचेल मार्शचा झेल हा सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला.

  • या विजयामुळे भारताने मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली आहे.

