AUS vs IND, 4Th T20I: अर्शदीपने ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराचा अफलातून कॅच घेतला अन मॅच भारताकडे फिरली; पाहा टर्निंग पाँइंट ठरलेला क्षण

भारतीय संघाने चौथ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर ४८ धावांनी विजय मिळवला. अर्शदीप सिंगने घेतलेला मिचेल मार्शचा झेल हा सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला. या विजयामुळे भारताने मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली आहे. .भारतीय संघाने गुरुवारी (६ नोव्हेंबर) ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौथ्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी विजय मिळवला आणि मालिकेतही २-१ अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आता भारताला मालिका विजयाची संधी निर्माण झाली आहे. पण क्विन्सलँडला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात भारताला विजय मिळवून देण्यात गोलंदाजांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले, त्यातही अर्शदीप सिंगने घेतलेला ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराचा झेल सामन्याला वळण देणारा ठरला..AUS vs IND: भारताच्या फिरकी जाळ्यात अडकले ऑस्ट्रेलियन्स! चौथा T20I जिंकून टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी.या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर १६८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचेल मार्श आणि मॅथ्यू शॉर्ट सलामीला फलंदाजीला उतरला होता. शॉर्टने आक्रमक सुरुवात केली होती. पण त्याला २५ धावांवर अक्षर पटेलने पायचीत केले. तरी नंतर जोश इंग्लिस कर्णधार मार्शला साथ देत होता. पण अक्षर पटेलनेच ९ व्या षटकात इंग्लिसला १२ धावांवर बाद केले. तरी ९ व्या षटकापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने ७० धावांपर्यंत मजल मारली होती..AUS vs IND, T20I Series: टीम इंडियाच्या मार्गातील मोठा अडथळा झाला दूर; ऑस्ट्रेलियन संघातून धोकादायक फलंदाज बाहेर.मिचेल मार्शही खेळपट्टीवर स्थिरावला होता. तसेच ऑस्ट्रेलियाकडे नंतर टीम डेव्हिड, ग्लेन मॅक्सवेल, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉयनिस असे धोकादायक फलंदाज होते. ॉपण याचवेळी शिवम दुबेने गोलंदाजी केलेल्या १० व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर मार्शने पुल शॉट खेळला, पण त्यावेळी अर्शदीप सिंग बॅकवर्ड स्क्वेअरला पळत आला आणि त्याने पळतच दोन्ही हातांनी मार्शचा झेल घेतला. त्यामुळे मार्श २४ चेंडूत ४ चौकारांसह ३० धावा करून बाद झाला. त्याच्या रुपात ऑस्ट्रेलियाला ७० धावांवर तिसरा धक्का बसला. .यानंतर मात्र ऑस्ट्रेलिया सावरू शकले नाही. पुढच्या ४९ धावांत ऑस्ट्रेलियाने पुढच्या ७ विकेट्स गमावल्या आणि भारताने सामना जिंकला. अक्षर पटेल आणि शिवम दुबेनंतर शेवटी वॉशिंग्टन सुंदरने ऑस्ट्रेलियाची तळातली फलंदाजी कमकुवत केली. टीम डेव्हिड (१४), जोश फिलिप (१०), ग्लेन मॅक्सवेल (२), मार्कस स्टॉयनिस (१७) धावा करून बाद झाले. ऑस्ट्रेलियाचा डाव १८.२ षटकात ११९ धावांवर संपला.वॉशिंग्टन सुंदरने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग , जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेत योगदान दिलं.