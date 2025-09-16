Cricket

IND A vs AUS A: १९ वर्षाच्या पोराने भारतीय गोलंदाजांना झोडले, लखनौमध्ये शतक; श्रेयसचं नशीब महाराष्ट्राच्या पठ्ठ्याने त्याला OUT केले

SAM KONSTAS SMASHED HUNDRED IND A vs AUS A highlights 2025 Day 1: लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर सुरू असलेल्या भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्यात फक्त १९ वर्षांचा सॅम कॉन्स्टास याने तुफानी शतक ठोकत भारतीय गोलंदाजांची दमछाक केली.
Swadesh Ghanekar
Updated on
  • १९ वर्षीय सॅन कॉन्स्टासने लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर भारत अ विरुद्ध दमदार शतक झळकावले.

  • कॅम्पबेल केलावेसह १९८ धावांची भक्कम सलामी भागीदारी उभारली.

  • हर्ष दुबेने ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मॅकस्वीनी आणि नंतर कॉन्स्टासला बाद केले.

SAM KONSTAS SMASHED HUNDRED AGAINST INDIA A IN THE EKANA STADIUM : कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी भारतात आलेल्या १९ वर्षीय सॅन कॉन्स्टासने खणखणीत शतक झळकावले. ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर आला आहे आणि आजपासून भारत अ संघाविरुद्धच्या सामन्यात त्याने पहिल्या दिवशी मैदान गाजवले. चार दिवसांच्या या पहिल्या लढतीत कॉन्स्टास व कॅम्पबेल केलावे या दोघांनी सलामीला येताना भारतीय गोलंदाजांना दमवले. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारत अ संघ खेळतोय.

