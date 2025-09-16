IND A vs AUS A: १९ वर्षाच्या पोराने भारतीय गोलंदाजांना झोडले, लखनौमध्ये शतक; श्रेयसचं नशीब महाराष्ट्राच्या पठ्ठ्याने त्याला OUT केले

१९ वर्षीय सॅन कॉन्स्टासने लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर भारत अ विरुद्ध दमदार शतक झळकावले.कॅम्पबेल केलावेसह १९८ धावांची भक्कम सलामी भागीदारी उभारली. हर्ष दुबेने ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मॅकस्वीनी आणि नंतर कॉन्स्टासला बाद केले. .SAM KONSTAS SMASHED HUNDRED AGAINST INDIA A IN THE EKANA STADIUM : कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी भारतात आलेल्या १९ वर्षीय सॅन कॉन्स्टासने खणखणीत शतक झळकावले. ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर आला आहे आणि आजपासून भारत अ संघाविरुद्धच्या सामन्यात त्याने पहिल्या दिवशी मैदान गाजवले. चार दिवसांच्या या पहिल्या लढतीत कॉन्स्टास व कॅम्पबेल केलावे या दोघांनी सलामीला येताना भारतीय गोलंदाजांना दमवले. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारत अ संघ खेळतोय..ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा धाडसी निर्णय घेतला. पावसामुळे हा सामना दोन तास उशीराने सुरू झाला. त्यानंतर खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना मदत करेल अशी अपेक्षा होती. त्यामुळेच श्रेयसने पहिल्या ५ षटकानंतर लगेचच फिरकीचा मारा सुरू केला, परंतु कॉन्स्टास व कॅम्पबेल हे गोलंदाजांना पुरून उरले..Team India New Jersey Sponsor: 5,85,00,00,000... भारतीय संघाला मिळाला नवा स्पॉन्सर; एका सामन्यासाठी आतापर्यंत कुणीच मोजली नव्हती एवढी रक्कम....या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी आक्रमक खेळ करताना २२३ चेंडूंत १९८ धावांची भागीदारी केली. शतकाच्या उंबरठ्यावर आलेल्या कॅम्पबेलला गुरनूर ब्रारने बाद केले. कॅम्पबेल ९७ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह ८८ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या हर्ष दुबेने ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार नॅथन मॅकस्वीनीला ( १) स्वस्तात बाद केले. खलिल अहमदने ऑलिव्हर पीकला ( २) बाद करून ऑस्ट्रेलियाला ३ बाद २१४ असे बॅकफूटवर फेकले..पण, कॉन्स्टास मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने १४४ चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह १०९ धावांची खेळी केली. त्याचा अडथळा हर्षने त्रिफळा उडवून दूर केला. कूपर कॉनोली व लिएम स्कॉट ही जोडी मैदानावर उभी आहे आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघाच्या ५१ षटकांत ४ बाद २३७ धावा झाल्या आहेत..Fact Check : भारतीय संघ 'लूझर'..! IND vs PAK हस्तांदोलन प्रकरणावर रिकी पाँटिंगचं विधान Viral; पण हे खरंय का?.सॅन कॉन्स्टास २०२४-२५च्या पर्वात भारताविरुद्ध २ कसोटी सामने खेळला होता. त्यात त्याला २८.२५च्या सरासरीने फक्त ११३ धावा केल्या होत्या. ६० ही त्याची सर्वोत्तम खेळी होती. एकंदर त्याने ५ कसोटी सामन्यांत १६.३०च्या सरासरीने १६३ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.