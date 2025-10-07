AUSTRALIA ODI & T20I SQUAD vs INDIA : विराट, रोहितला रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने 'स्टार्स' बोलावले; वन डे व ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा

Australian Men's squads for the ODI & T20I series against India : भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची हवा आतापासून सुरू झाली आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या दौऱ्यावर रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या उपस्थितीने चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे. या दोन दिग्गज खेळाडूंची ही शेवटची आंतरराष्ट्रीय वन डे मालिका असू शकते, असा अंदाज बांधला जातोय आणि त्यामुळे तिकीट विक्रिलाही प्रचंड मागणी दिसतेय. पण, ऑस्ट्रेलियाच्या डोक्यात वेगळा प्लान आहे आणि भारताच्या दिग्गजांना मैदान गाजवू न देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्टार खेळाडूंना संघात बोलावले आहे. .ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धच्या ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी तगडा संघ जाहीर केला आहे. मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही संघ भारताचा सामना करणार आहे. कर्णधार पॅट कमिन्स अजूनही दुखापतीतून सावरला नसल्याने कर्णधारपदाची जबाबदारी मार्शकडेच आहे.ऑस्ट्रेलियाच्या वन डे संघात मिचेल मार्श व मॅट शॉर्ट या दोन प्रमुख खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहे. स्टार्कने मागील महिन्यात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती, परंतु तो रोहित व विराटला रोखण्यासाठी वन डे संघात सामील झाला आहे. .IND vs AUS Full Schedule: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक ! वाचा कधी, कुठे, केव्हा खेळणार; वेळ व Live Telecast.स्टार्कच्या पुनरागमनाने ऑस्ट्रेलियाची गोलंदाजी बळकट झाली असली, तर पॅट कमिन्स या मालिकेला मुकणार आहे. स्टार्कसह ऑस्ट्रेलियाच्या वन डे संघात चार बदल पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये शॉर्ट, मॅट रेनशॉ व मिचेल ओवेन यांनी संघात जागा मिळवली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत २-१ असा पराभव झाल्यानंतर हा बदल केला गेला आहे. ऑसींनी आरोन हार्डी, मॅथ्यू कुहनेमन व मार्नस लाबुशेन यांना बाकावर बसवले आहे. .ऑस्ट्रेलियान पहिल्या दोन ट्वेंटी-२० सामन्यांसाठी १४ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे आणि त्यात आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेला मुकलेल्या नॅथन एलिस व जॉश इंग्लिस यांचा समावेश केला गेला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. .Big Controvarsy: शुभमन गिलला कॅप्टन व्हायचं नव्हतं, रोहित शर्माकडून BCCI ने ते हिसकावून घेतले; अजित आगरकर व निवड समितीने प्रचंड दबाव आणला....ऑस्ट्रेलियाचा वन डे संघ - मिचेल मार्श ( कर्णधार), झेव्हियर बार्टलेट, अॅलेक्स केरी, कूपर कोनोली, बेन डॉरशूस, नॅथन एलिस, कॅमेरून ग्रीन, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, अॅडम झम्पाऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी-२० संघ - मिचेल मार्श ( कर्णधार), सीन एबॉट, झेव्हियर बार्टलेट, टीम डेव्हिड, बेन डॉरशूस, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस, अॅडम झम्पा. .Schedule Of India Tour Of Australia 2025वन डे मालिकापहिला सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थ ( वेळ सकाळी ९ वाजता)दुसरा सामना - २३ ऑक्टोबर, एडिलेड ( वेळ सकाळी ९ वाजता)तिसरा सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनी ( वेळ सकाळी ९ वाजता)ट्वेंटी-२० मालिकापहिला सामना - २९ ऑक्टोबर, कॅन्बेरा ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)दुसरा सामना - ३१ ऑक्टोबर, मेलबर्न ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)तिसरा सामना - २ नोव्हेंबर, हॉबर्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)चौथा सामना - ६ नोव्हेंबर, गोल्ड कोस्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)पाचवा सामना - ८ नोव्हेंबर, ब्रिस्बेन ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.