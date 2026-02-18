T20 World Cup मधून बाहेर गेलेच, पण ऑस्ट्रेलिया आता ऑलिम्पिकलाही मुकणार? न्यूझीलंड कागांरूंचा बिघडवणार खेळ

Australia Risk Missing Direct Spot in LA 2028 Olympics: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघासमोरील अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. आयसीसी स्पर्धांमधील सर्वात यशस्वी असलेल्या ऑस्ट्रेलिया संघावर सध्या सुरू असलेल्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या पहिल्याच फेरीतून बाहेर जाण्याची नामुष्की ओढावली. ऑस्ट्रेलियाला या स्पर्धेत पहिल्या तीन सामन्यांपैकी केवळ पहिल्या सामन्यात आयर्लंडविरुद्ध विजय मिळवता आला. मात्र त्यानंतर त्यांना झिम्बाब्वेकडून दुसऱ्या सामन्यात, तर श्रीलंकेकडून तिसऱ्या सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाला आता पहिल्याच फेरीतून बाहेर जावे लागले आहे. टी२० वर्ल्ड कपच्या इतिहासात केवळ दुसऱ्यांदाच पहिल्या फेरीतून ऑस्ट्रेलिया (Australia) बाहेर झाले आहेत. .T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून बाहेर करून Super-8 मध्ये पोहचलेल्या झिम्बाब्वेचं चाहत्यांसोबत अनोखं सेलिब्रेशन; पाहा Video.मात्र आता ऑस्ट्रेलियाला ऑलिम्पिक २०२८ (Olympic 2028) स्पर्धेला मुकावेही लागण्याची शक्यता आहे. २०२८ ऑलिम्पिक लॉस अँजेलिसमध्ये खेळवले जाणार आहे. या ऑलिम्पिकमध्ये टी२० क्रिकेटचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जवळपास एका शतकानंतर क्रिकेटचे ऑलिम्पिकमध्ये पुनरागम होताना दिसणार आहे. पण आता ऑस्ट्रेलियाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील कामगिरीचा फटका बसू शकतो. कारण २०२६ टी२० वर्ल्ड कपनंतर २०२८ साठी पात्रता ठरणार आहे..टी२० वर्ल्ड कप २०२६ नंतर (T20 World Cup 2026) आयसीसी क्रमवारीच्या आधारावर ऑलिम्पिक २०२८ मध्ये खेळणारे ६ संघ निश्चित होण्याची शक्यता आहे. या ऑलिम्पिकमध्ये महिला आणि पुरुषांचे सहा-सहा संघ सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक खंडातील अव्वल संघ ऑलिम्पिकमध्ये खेळताना दिसू शकतात. यानुसार ऑस्ट्रेलिया खंडातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन संघ शर्यतीत आहेत. पण जर न्यूझीलंडने टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला, तर ते आयसीसी क्रमवारीत ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकतील हे निश्चित आहे. यानुसार न्यूझीलंडची क्रमवारी सरस राहिल्याने ते ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरू शकतात. न्यूझीलंडने टी२० वर्ल्ड कपच्या सुपर-८ फेरीत आधीच प्रवेश मिळवला आहे. सध्या आयसीसी टी२० क्रमवारीत ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या आणि न्यूझीलंड चौथ्या क्रमांकावर आहेत..तथापि, टी२० वर्ल्ड कपनंतरची क्रमवारी ऑलिम्पिकसाठी कटऑफ मानली जात असली तरी अद्याप त्यावर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक काऊन्सिलकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. पण आयसीसीच्या निर्णयाला जर मान्यता मिळाली, तर आस्ट्रेलिया संघाला मागे टाकून न्यूझीलंडला ऑलिम्पिकची पात्रता मिळवण्याची संधी आहे. असे झाल्यास ऑस्ट्रेलियाला पात्रता फेरी खेळून ऑलिम्पिकसाठी जागा मिळवावी लागू शकते..Olympic Cricket 2028: २०२८ ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश निश्चित; पाकिस्तान व न्यूझीलंडला पात्रतेमुळे धक्का बसण्याची शक्यता.दरम्यान, आशिया खंडातून भारत, युरोपमधून इंग्लंड, आफ्रिका खंडातून दक्षिण आफ्रिका हे संघ ऑलिम्पिकमध्ये खेळताना दिसतील. कारण या खंडांमध्ये या संघांच्या पुढे कोणीही नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.