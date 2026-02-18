Cricket

T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून बाहेर करून Super-8 मध्ये पोहचलेल्या झिम्बाब्वेचं चाहत्यांसोबत अनोखं सेलिब्रेशन; पाहा Video

Zimbabwe Team Celebration with Fans: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत झिम्बाब्वे संघाने सुपर-८ फेरीत स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंनी चाहत्यांसोबत सेलिब्रेशन केले.
Zimbabwe Team Celebration with Fans

Zimbabwe Team Celebration with Fans

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सिकंदर रझाच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या झिम्बाब्वे संघाने इतिहास घडवला आहे. या स्पर्धेत पाल्लेकेले येथे मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) होणारा झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड सामना पावसामुळे रद्द झाला.

नाणेफेकही या सामन्यात झाली नाही. त्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण देण्यात आला. यामुळे झिम्बाब्वेचे ५ गुण झाल्याने बी गटातून श्रीलंकेपाठोपाठ झिम्बाब्वेने सुपर - ८ फेरीचे (Zimbabwe in Super 8) तिकीट मिळवले. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्याही सर्व आशा संपल्या. ऑस्ट्रेलियावर (Australia) या स्पर्धेतून पहिल्याच फेरीतून बाद होण्याची नामुष्की ओढावली.

<div class="paragraphs"><p>Zimbabwe Team Celebration with Fans</p></div>
ऑस्ट्रेलियाचा गेम झाला, शेवटच्या सामन्याआधीच T20 World Cup मधून बाहेर; Super-8 मधील ७ संघ ठरले, आता एका जागेसाठी कोण शर्यतीत?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Celebration
Cricket Fans
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Zimbabwean cricketers

Related Stories

No stories found.