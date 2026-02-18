T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून बाहेर करून Super-8 मध्ये पोहचलेल्या झिम्बाब्वेचं चाहत्यांसोबत अनोखं सेलिब्रेशन; पाहा Video

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सिकंदर रझाच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या झिम्बाब्वे संघाने इतिहास घडवला आहे. या स्पर्धेत पाल्लेकेले येथे मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) होणारा झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड सामना पावसामुळे रद्द झाला. नाणेफेकही या सामन्यात झाली नाही. त्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण देण्यात आला. यामुळे झिम्बाब्वेचे ५ गुण झाल्याने बी गटातून श्रीलंकेपाठोपाठ झिम्बाब्वेने सुपर - ८ फेरीचे (Zimbabwe in Super 8) तिकीट मिळवले. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्याही सर्व आशा संपल्या. ऑस्ट्रेलियावर (Australia) या स्पर्धेतून पहिल्याच फेरीतून बाद होण्याची नामुष्की ओढावली. .ऑस्ट्रेलियाचा गेम झाला, शेवटच्या सामन्याआधीच T20 World Cup मधून बाहेर; Super-8 मधील ७ संघ ठरले, आता एका जागेसाठी कोण शर्यतीत?.झिम्बाब्वेने या स्पर्धेत पहिल्या सामन्यात ओमानला पराभूत केले होते. त्यानंतर झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या सामन्यात पराभूत करत मोठा उलटफेर केला. या विजयामुळे त्यांच्यासाठी सुपर-८ मध्ये जाण्याचे दरवाजे उघडले गेले होते. त्यानंतर आयर्लंडविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने त्यांना त्या दरवाजातून सुपर-८मध्येही जाता आले. त्यामुळे झिम्बाब्वे क्रिकेटसाठी हा दिवस खास ठरला. त्यांनी या यशाचं सेलिब्रेशनही खास पद्धतीने केले..झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड (Zimbabwe vs Ireland) सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये काही झिम्बाब्वेचे चाहते उपस्थित होते. पाऊस पडत असतानाही सामना सुरू होण्याची खेळाडूंसह चाहते बराच वेळ वाट पाहात होते. पण अखेर सामना रद्द झाला आणि झिम्बाब्वे सुपर - ८ मध्ये पात्र ठरण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे झिम्बाब्वेचे चाहते स्टेडियममध्ये गाणी गात आणि नाचत आनंद साजरा करत होते. त्यावेळी त्यांच्या सेलिब्रेशनमध्ये (Celebration) झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंनीही त्यांचा सूर मिसळला. झिम्बाब्वेचे खेळाडूही चाहत्यांच्या गाण्यावर टाळ्या वाजवून आनंद साजरा करत होते, यावेळी कर्णधार सिकंदर रझाही चाहत्यांना प्रोत्साहन देत आनंद साजरा करताना दिसला. झिम्बाब्वेच्या चाहत्यांचा आणि खेळाडूंचे हे एकत्र सेलिब्रेशन सध्या व्हायरल होत आहे..सुपर ८ मधील ७ संघ निश्चितदरम्यान, सुपर ८ फेरीत प्रवेश करणारे ७ संघ आत्तापर्यंत निश्चित झाले असून बुधावारी आठवा आणि अखेरचा संघ निश्चित होण्याची शक्यता आहे. ब गटातून श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे, सी गटातून वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड, डी गटातून दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड या संघांनी सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला आहे. अ गटातून अद्याप भारताने सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले आहे, मात्र अद्याप या गटातील सुपर - ८मध्ये जाणारा दुसरा संघ निश्चित झालेला नाही..T20 World Cup: भारताच्या मार्गातील 'मोठा' अडथळा दूर झाला! Super 8s मध्ये आता लिंबूटींबू संघ दिसणार; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.सुपर-८ मध्ये झिम्बाब्वे अन् भारत एकाच गटातदरम्यान, सुपर ८ मध्य प्रवेश मिळवणाऱ्या ८ संघांचीही दोन गटात विभागणी झाली आहे. झिम्बाब्वे आणि भारत एकाच गटात असून त्यांच्यासोबत वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघही आहेत. दुसऱ्या गटात श्रीलंका, न्यूझीलंड, इंग्लंड हे तीन संघ आहेत. याशिवाय या गटात पाकिस्तान किंवा अमेरिका किंवा नेदरलँड्स या तीन संघांपैकी एक संघ असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.