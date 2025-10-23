Cricket

AUS vs IND: भारतीय संघ १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभूत! ऑस्ट्रेलियाने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात

Australia Beat India by 2 Wickets in Adelaide: भारतीय संघाला ऍडलेडमध्ये १७ वर्षांनी वनडेत पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या वनडे सामन्यात विजय मिळवून मालिकेत विजयी आघाडी घेतली.
  • ऑस्ट्रेलियाने ऍडलेडमध्ये भारताला २ विकेट्सने पराभूत करत तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली.

  • भारतीय संघाला १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • ऑस्ट्रेलियासाठी ऍडम झाम्पा, मॅथ्यू शॉर्ट आणि कुपर कोनोली यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

