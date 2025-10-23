AUS vs IND: भारतीय संघ १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभूत! ऑस्ट्रेलियाने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात

ऑस्ट्रेलियाने ऍडलेडमध्ये भारताला २ विकेट्सने पराभूत करत तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली. भारतीय संघाला १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियासाठी ऍडम झाम्पा, मॅथ्यू शॉर्ट आणि कुपर कोनोली यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले..ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध ऍडलेडला झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात गुरुवारी २ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाने तीन सामन्यांची वनडे मालिका २-० अशा फरकाने आघाडी घेतली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने मालिकेतील विजय देखील निश्चित केला आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्या सामन्यात भारताला प्रतिष्ठेसाठी खेळावे लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी ऍडम झाम्पा, मॅथ्यू शॉर्ट आणि कुपर कोनोली यांनी विजयात मोलाचे योगादन दिले.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी २६५ धावांचे लक्ष्य भारताने ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने ४६.२ षटकात ८ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. शॉर्ट आणि कोनोली यांनी अर्धशतके केली. भारतीय संघ वनडेत ऍडलेडमध्ये १७ वर्षांनी पराभूत झाला आहे. यापूर्वी भारताने ऍडलेडमध्ये शेवटचा पराभव २००८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध स्वीकारला होता..IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्माला सूर गवसला, श्रेयस अय्यरही पेटला! हर्षित राणाच्या वादळी खेळीने भारताला पोहोचवले अडीचशे पार.ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी संयमी सुरुवात केली होती. भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना सुरुवातीला मोठ्या धावा करण्यापासून बराचवेळ रोखले होते. अखेर ८ व्या षटकात कर्णधार मिचेल मार्शला अर्शदीप सिंगने ११ धावांवर बाद केले, त्यानंतर १३ व्या षटकात हर्षित राणाने ट्रॅव्हिस हेडचा मोठा अडथळा दूर केला. हेडने ४० चेंडूत २८ धावा केल्या. सलामीवीर बाद झाल्यानंतर मॅथ्यू रेनशो आणि मॅथ्यू शॉर्ट यांच्यात अर्धशतकी भागीदारी झाली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने १०० धावांचा टप्पा पार केला. पण ही भागीदारी २२ व्या षटकात अक्षर पटेलने रेनशॉ याला ३० धावांवर त्रिफळाचीत करत तोडली. .त्यानंतर ऍलेक्स कॅरीलाही वॉशिंग्टन सुंदरने ९ धावांवरच त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया दबावात आले होते. मात्र नंतर शॉर्ट आणि कोनोली यांच्यात पुन्हा अर्धशतकी भागीदारी केली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा विजय सोपा झाला. तरी शॉर्टला ३६ व्या षटकात हर्षित राणाने बाद करत भारताच्या आशा उंचवल्या होत्या. यापूर्वी मोहम्मद सिराजकडून एक झेलही सुटला होता. दरम्यान, शॉर्टने ७८ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली, ज्यात त्याने ४ चौकार आणि २ षटकार मारले. .तो बाद झाल्यानंतरही मिचेल ओवेनने आक्रमक खेळताना ऑस्ट्रेलियाला विजयाच्या आणखी जवळ नेले. तरी त्याचे वादळ ४३ व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने थांबवले. त्याला २३ चेंडूत ३६ धावा करता आल्या. त्याने २ चौकार आणि ३ षटकार मारले. तो बाद झाल्यानंतर अर्शदीप सिंगने झेव्हियर बार्टलेटला ३ धावांवर आणि मोहम्मद सिराजने मिचेल स्टार्कला ४ धावांवर बाद केले होते. त्यामुळे भारतीय संघाने पुनरागमन केले होते, पण तोपर्यंत ऑस्ट्रेलियभारताकडून हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..AUS vs IND, Video: 'तू कॉल दे ना!', रोहित शर्मा श्रेयस अय्यरवर वैतागला; दोघांचा संवाद स्टंप माईकमध्ये कैद.तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ९ बाद २६४ धावा केल्या होत्या. भारताकडून रोहित शर्माने सर्वाधिक ७३ धावांची खेळी केली, तसेच श्रेय अय्यरने ६१ धावांची खेळी केली. या दोघांमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी ११८ धावांची भागीदारी केली. हे दोघे बाद झाल्यानंतर अक्षर पटेलने ४१ चेंडूत ४४ धावांची खेळी केली, तर हर्षित राणाने नाबाद २४ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही.ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना ऍडम झाम्पाने ४ विकेट्स घेतल्या, तर झेव्हियर बार्टलेटने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मिचेल स्टार्कने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.