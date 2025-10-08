Cricket

AUSW vs PAKW: पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? ऑस्ट्रेलियासमोर गुडघे टेकले, भारताला आव्हान द्यायला आलेले अन्

Australia Beat Pakistan in Women's WC 2025: ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानला हरवून महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ५ पॉइंट्स मिळवले. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी पोहोचले आहे, तर पाकिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान जवळपास संपले आहे.
Australia Women Team

Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानचा १०७ धावांनी पराभव केला.

  • ऑस्ट्रेलियाने २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, ज्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तान ११४ धावांवर सर्वबाद झाले.

  • या विजयामुळे ऑस्ट्रेलिया ५ पॉइंट्ससह अव्वल स्थानी आहे.

