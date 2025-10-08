AUSW vs PAKW: पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? ऑस्ट्रेलियासमोर गुडघे टेकले, भारताला आव्हान द्यायला आलेले अन्

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानचा १०७ धावांनी पराभव केला. ऑस्ट्रेलियाने २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, ज्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तान ११४ धावांवर सर्वबाद झाले. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलिया ५ पॉइंट्ससह अव्वल स्थानी आहे. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी (८ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलिया संघाने पाकिस्तानचा १०७ धावांनी दारुण पराभव केला. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवत ५ पॉइंट्स मिळवले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने ३ सामने खेळले असून दोन सामने जिंकले आहे, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. पण ५ पाँइंट्समुळे आता ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर आहेत. मात्र पाकिस्तानचे आता स्पर्धेतील आव्हान जवळपास संपल्यात जमा आहे. त्यांनी पहिले तिन्ही सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानचे शून्य गुण असून ते सध्या सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहेत. ऑस्ट्रेलिया पाठोपाठ प्रत्येकी ४ गुणांसह इंग्लंड आणि भारत हे दोन संघ आहेत..AUSW vs PAKW: ७९-७ वरून २२१ धावा! पाकिस्तानने लावलेली वाट, पण ऑस्ट्रेलियाची बेथ मुनी-एलना किंग राहिल्या ताठ! वर्ल्ड रेकॉर्डही नावावर.दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानसमोर २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला ३६.३ षटकात सर्वबाद ११४ धावाच करता आल्या. गोलंदाजांना पोषक असलेल्या या खेळपट्टीचा ऑस्ट्रेलियन संघानेही चांगलाच फायदा घेतला. ऑस्ट्रेलियाच्या सर्व ६ गोलंदाजांना विकेट्स मिळाल्या.पाकिस्तानने पहिली विकेट तिसऱ्याच षटकात सदाफ शमासच्या (५) रुपात गमावली. त्यानंतर मुनीबा अलीही ३ धावा करून बाद झाली. यानंतर मात्र पाकिस्तानच्या फलंदाजीला जी गळती लागली, ती संघ सर्वबाद झाल्यानंतरच थांबली. किम गार्थ, मगन शट आणि ऍनाबेल सदरलँड्स यांनी पाकिस्तानच्या मधल्या फळीला टीकू दिलं नाही. सिद्रा नवाज (५), नतालिया परवेझ (१), इमन फातिमा (०) आणि फातिमा सना (११) झटपट बाद झाल्या. .तरी सिद्रा अमिन एक बाजू सांभाळत होती. तिला बराचवेळ रमिन शमिमने साथ दिली. मात्र अखेर सिद्रा अमिनलाच २२ व्या षटकात ऍश्ले गार्डनरने ३५ धावांवर माघारी पाठवले. पाठोपाठ पुढच्या षटकात डायना बेग ७ धावांवर बाद झाली. यानंतर रमिन शमिम आणि नशरा संधू या दोघींनी मिळून जवळपास ११ षटके फलंदाजी केली. मात्र त्या मोठ्या धावा करू शकल्या नाही. अखेर त्यांची २५ धावांची भागीदारी एलना किंगने नशरा संधूला ४१ चेंडूत ११ धावांवर असताना बाद करत तोडली. त्यानंतर काही वेळात ३७ व्या षटकात रमिन शमिमही ६४ चेंडूत १५ धावा करून बाद झाली आणि पाकिस्तानचा डाव संपला.ऑस्ट्रेलियाकडून किम गार्थने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. मेगन शट आणि ऍनाबेल सदरलँड्स यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. एलना किंग, ऍश्ले गार्डनर आणि जॉर्जिया वेरहॅम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. पण ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात फार चांगली झाली नव्हती. त्यांनी बेथ मुनी वगळता सर्व मुख्य फलंदाजांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. त्यामुळे त्यांची एका क्षणी अवस्था ७ बाद ७६ धावा अशी झाली होती. पण तरी बेथ मुनीने एक बाजू सांभाळली होती. ८ व्या विकेटसाठी तिच्यासोबत ३९ धावांची किम गार्थने भागीदारी केली. पण गार्थ ११ धावा करून बाद झाली. .INDW vs PAKW: भारताने केलेलं रनआऊट योग्यच! पाकिस्तानला क्रिकेटचा नियम सांगत MCC ने दाखवला आरसा.त्यानंतर मुनीला भक्कम साथ दिली ती एलना किंगने. दोघींनी ९ व्या विकेटसाठी १०६ धावांची भागीदारी करत संघाला ५० षटकात ९ बाद २२१ धावांपर्यंत पोहचवले. मुनी शतकानंतर डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद झाली. मुनीने ११४ चेंडूत ११ चौकारांसह १०९ धावांची खेळी केली, तर एलना किंग ३९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५१ धावांवर नाबाद राहिली.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना नशरा संधूने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. रमिन शमिम आणि कर्णधार फातिमा सना यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच डायना बेग आणि सादिया इक्बाल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.