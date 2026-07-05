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Women's T20 World Cup वर ऑस्ट्रेलियाचेच वर्चस्व! इंग्लंडला फायनलमध्ये पराभूत करत तब्बल सातव्यांचा 'चॅम्पियन'

Australia Women 7th T20 World Cup Trophy: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने जिंकले आहे. लॉर्ड्सवर झालेल्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभवाचा धक्का दिला. ऑस्ट्रेलियाने ७ व्यांदा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले आहे.
Australia Win Women's T20I World Cup 2026

Australia Win Women's T20I World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Women's T20 World Cup 2026 Final, AUS W vs ENG W: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद सोफी मोलिनेक्सच्या नेतृत्वातील ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने जिंकले आहे. रविवारी (५ जुले) लॉर्ड्सवर झालेल्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने इंग्लंड महिला संघाला ७ विकेट्सने पराभूत केले.

या विजयासह ऑस्ट्रेलियाने तब्बल ७ व्यांदा महिला टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची ट्रॉफी जिंकली आहे. बाकी कोणत्या संघाला ही स्पर्धा दोनदाही जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे २००९ पासून सुरू झालेल्या स्पर्धेवर पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाचेच वर्चस्व असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

Australia Win Women's T20I World Cup 2026
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