T20 World Cup 2026 Final: एलिस पेरीची विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ऑस्ट्रेलियन क्षेत्ररक्षकांचे अफलातून कॅच; पण तरी इंग्लंड दीडशे पार

Women's T20 World Cup 2026, AUS W vs ENG W Final: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी (५ जुलै) ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड महिला संघात लॉर्ड्सवर खेळला गेला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची स्टार अष्टपैलू एलिस पेरीने इतिहास घडवला आहे. तसेच या सामन्यात पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले, ज्यांना क्षेत्ररक्षकांचीही चांगली साथ मिळाली. पण तरी इंग्लंडची कर्णधार नतालिया सायव्हर-ब्रंट हिने केलेल्या झुंजार अर्धशतकामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर १५१ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले आहे. .T20 World Cup : इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फायनल खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेचा उपांत्य फेरीत दारूण पराभव.पेरीचा विक्रमएलिस पेरीसाठी टी२० वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळण्याची सातवी वेळ आहे. त्यामुळे तिने एलिसा हेलीच्या सर्वाधिक टी२० वर्ल्ड कपचा अंतिम सामने खेळण्याच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आहे. आत्तापर्यंत या दोघीशिवाय कोणालाही महिला किंवा पुरुषांच्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कोणालाही ७ वेळा अंतिम सामना खेळता आलेला नाही. खरंतर पेरीला उपांत्य सामन्यात छोटी दुखापत झालेली, त्यामुळे ती खेळेल की नाही, याची चिंता होती. पण ती मैदानात उतरताच ती खेळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आणि तिच्या नावावर हा खास विक्रमही झाला..ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांचे वर्चस्वया सामन्यात इंग्लंडचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी आला होता. पण दुसऱ्याच षटकात एमी जोन्सला लुसी हेमिल्टनने ६ धावांवर बाद केले. तिचा शॉर्ट थर्डला जॉर्जिया वॉलने चांगला झेल घेतला. त्यानंतर तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या डॅनिएल वॅट-हॉजला ८ धावांवर ऍनाबेल सदरलँड्सने ५ व्या षटकात बाद केले. तिचाही अफलातून झेल बेथ मुनीने घेतला. .नंतर एलिस कॅप्सीला साथीला घेत नतालिया सायव्हर-ब्रंटने डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण आक्रमक खेळणाऱ्या कॅप्सीलाही सोफी मॉलिनेक्सने फार काळ टिकू दिलं नाही. तिने तिला २३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पाठोपाठ अनुभवी हिदर नाईटही २ धावांवर किम गार्थच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाली. पण नंतर फ्रेया केम्पने कर्णधार नतालियाला चांगली साथ दिली. या दोघींनी नंतर विकेट्स गमावल्या नाहीत. .Women T20 World Cup : भारतीय संघात बदलाचे वारे; वर्ल्ड कप अपयशानंतर वेगवान हालचाली!.एक बाजू नतालियाने सांभाळली, तर फ्रेयाने आक्रमक फलंदाजी केली. त्यांच्यात नाबाद ८० धावांची भागीदारी झाली. ज्यामुळे इंग्लंडला २० षटकात ४ बाद १५० धावा करता आल्या. नतालियाने ५३ चेंडूत ५ चौकारांसह नाबाद ५८ धावा केल्या. फ्रेयाने २८ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारांसह नाबाद ४४ धावा केल्या.ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना किम गार्थ, लुसी हेमिल्टन, सोफई मोलिनेक्स आणि ऍनाबेल सदरलँड्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.