AUS vs IND: ऑस्ट्रेलियाचा प्लॅन झाला! भारताचा सामना करण्यासाठी पहिल्या वनडेसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन नव्या खेळाडूंना संधी

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिका पर्थमध्ये सुरू होत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघात मॅथ्यू रेनशॉ आणि मिच ओवन यांना पदार्पणाची संधी मिळणार आहे. पहिल्या सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग इलेव्हन जवळपास निश्चित आहे..भारताचा संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून रविवारपासून (१९ ऑक्टोबर) वनडे मालिका खेळणार आहे. पहिला वनडे पर्थमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज आहेत. पहिल्या सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग इलेव्हनही एक दिवस आधीच जवळपास निश्चित झाली आहे. त्यांच्याकडून दोन खेळाडूंना वनडे पदार्पणाची संधी मिळणार आहे, हे निश्चित झाले आहे..IND vs AUS : भारताची डोकेदुखी वाढवणारा फलंदाज ऑस्ट्रेलियाच्या संघात आला... मागील तीन सामन्यांत केल्यात १३०, १६०, १०५ धावा.९ वर्षांपूर्वी कसोटीतून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या १९ वर्षीय फलंदाज मॅथ्यू रेनशॉ याला आता वनडेतही पदार्पणाची संधी मिळणार आहे. त्याने १४ कसोटी सामने खेळले असले, तरी मधल्या काळात राष्ट्रीय संघातील जागा गमावली होती. पण त्याच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील कामगिरीनंतर त्याची भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया संघात निवड झाली असून आता त्याला वनडे पदार्पणाचीही संधी मिळणार आहे. याशिवाय २४ वर्षीय अष्टपैलू मिच ओवन यालाही पदार्पणाची संधी मिळणार आहे. त्याने यापूर्वी ऑस्ट्रेलियासाठी १० टी२० सामने खेळले आहेत..याशिवाय मॅथ्यू शॉर्टचेही ऑस्ट्रेलिया संघात पुनरागमन झाले आहे, त्यामुळे तो देखील पर्थमध्ये खेळताना दिसेल. तसेच जोश इंग्लिस अद्यापही त्याच्या पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असल्याने जोश फिलिप यष्टीरक्षक फलंदाजाची जबाबदारी सांभाळेल. कुपर कोनोली हा अष्टपैलू खेळाडूही फलंदाजी फळीला सखोलता देईल. पण ऍडम झाम्बा कौटुंबिक कारणाने पहिला सामना खेळणार नसल्याने फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी मॅथ्यू कुन्हेमनच्या खांद्यावर असेल..ट्रॅव्हिस हेड आणि मिचेल मार्श सलामीची जबाबदारी सांभाळणार आहे. मार्श दुखापतग्रस्त पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळत आहे. दरम्यान, मॅथ्यू शॉर्ट तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. याशिवाय गोलंदाजी फळीत मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवूड आणि नॅथन एलिस पहिल्या सामन्यात खेळू शकतात..IND vs AUS: विराट-रोहितला खेळताना पाहण्याची ऑस्ट्रेलियन्सला शेवटची संधी, पॅट कमिन्सने बोलूनच दाखवलं.ऑस्ट्रेलियाचा वनडे संघही सध्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. गेल्या वर्षभरात डेव्हिड वॉर्नरनंतर स्टीव्ह स्मिथनेही वनडेतून निवृत्ती घेतली आहे. याशिवाय ग्लेन मॅक्सवेल आणि पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे या मालिकेचा भाग नाहीत.पहिल्या वनडेसाठी ऑस्ट्रेलियाची संभावित प्लेइंग इलेव्हनमिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅथ्यू रेनशॉ, जोश फिलिप (यष्टीरक्षक), मिच ओवन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, नॅथन एलिस, जोश हेजलवूड, मॅथ्यू कुन्हेमन..