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Women's T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ७ व्यांदा विजेते! आजवर कधी अन् कोणत्या देशाने जिंकली ट्रॉफी? जगज्जेत्या कर्णधारांचीही पाहा यादी

ICC Women’s T20 World Cup Winners List: ऑस्ट्रेलियाने महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले आहे. आजपर्यंतचे या स्पर्धेचे विजेते-उपविजेते कोण राहिलेत, जाणून घ्या.
Australia Win Women's T20I World Cup 2026

Australia Win Women's T20I World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Women's T20 World Cup Winners ans Runner-up: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघाने रविवारी (५ जुलै) सातव्यांदा महिला टी२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद जिंकले आहे. लॉर्ड्सवर झालेल्या अंतिम सामन्यात सोफी मोलिनेक्सच्या नेतृ्त्वातील ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने पराभूत केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने पुन्हा एकदा टी२० मधील जगज्जेतेपद जिंकले.

Australia Win Women's T20I World Cup 2026
Women's T20 World Cup वर ऑस्ट्रेलियाचेच वर्चस्व! इंग्लंडला फायनलमध्ये पराभूत करत तब्बल सातव्यांचा 'चॅम्पियन'
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