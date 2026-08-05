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Border-Gavaskar Trophy: भारतात पाऊल ठेवण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलिया घेणार मोठी रिस्क! बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीबाबत प्रशिक्षकांनीच दिली माहिती

Australia’s Secret Strategy For 2027 Border-Gavaskar Trophy: ऑस्ट्रेलिया पुढच्यावर्षी २०२७ मध्ये जानेवारी-मार्च दरम्यान भारताविरुद्ध ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेबाबत ऑस्ट्रेलियाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याची माहिती त्यांच्या प्रशिक्षकांनी दिली आहे.
Australia coach on Border Gavaskar trophy

Australia coach on Border Gavaskar trophy

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs AUS Border-Gavaskar Trophy 2027: ऑस्ट्रेलियाचा कसोटी संघ पुढच्यावर्षी भारत दौऱ्यावर येणार आहे असून पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. ही बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०२७ असेल.

भारतात तब्बल ५७ वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलिया पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. यापूर्वी बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी भारतात चार सामन्यांची व्हायची. मात्र यावेळी ५ सामन्यांची होणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही भाग असल्याने महत्त्वाची आहे.

Australia coach on Border Gavaskar trophy
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