Border-Gavaskar Trophy: भारतात पाऊल ठेवण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलिया घेणार मोठी रिस्क! बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीबाबत प्रशिक्षकांनीच दिली माहिती

IND vs AUS Border-Gavaskar Trophy 2027: ऑस्ट्रेलियाचा कसोटी संघ पुढच्यावर्षी भारत दौऱ्यावर येणार आहे असून पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. ही बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०२७ असेल. भारतात तब्बल ५७ वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलिया पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. यापूर्वी बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी भारतात चार सामन्यांची व्हायची. मात्र यावेळी ५ सामन्यांची होणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही भाग असल्याने महत्त्वाची आहे. .IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स.तसेच भारतीय संघाचा गेल्या काही वर्षात कसोटीमध्ये फारसा चांगला रेकॉर्ड राहिलेला नाही. भारताने न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध व्हाईटवॉश स्वीकारला होता. त्यामुळे यानंतर आता ऑस्ट्रेलियाचेही कठीण आव्हान भारतासमोर आहे. अशातच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने मात्र मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया भारतातील बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीपूर्वी सराव सामना खेळणार नाही, याबाबत ऑस्ट्रेलिया संघाचे प्रशिक्षक अँड्र्यु मॅकडोनल्ड यांनी माहिती दिली आहे..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी मालिकेला २१ जानेवारी २०२७ रोजी सुरुवात होणार असून ही मालिका ३ मार्च २०२७ पर्यंत खेळली जाणार आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया भारतात शेवटची कसोटी मालिका २००४-०५ मध्ये जिंकले होते. असे असले तरी नव्या वर्षात भारतात येताना ऑस्ट्रेलिया संघ पूर्ण तयारीनिशीच येणार असल्याचे मॅकडोनल्ड यांनी सांगितले..cricket.com.au शी बोलताना मॅकडोनल्ड म्हणाले, 'त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसा वेळ आहे असे आम्हाला वाटते. आम्ही सराव सामना खेळणार नाही. हे सर्व मुख्यत्वे ठिकाणापुरतेच मर्यादित असेल. त्यासाठी आमच्याकडे काही पर्याय आहेत. आम्ही यापूर्वी युएईला गेलो आहोत आणि मागच्या वेळी बंगळूर, भारतातही गेलो होतो, त्यामुळे त्यानंतर खेळाडूंना कसे सांभाळायचे, हे आम्ही सध्या ठरवत आहोत.'.Cricket Australia: IND मध्ये रंगणार AUS vs ENG कसोटी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या CEO ने दिले मोठे संकेत; BCCI सोबत चर्चेची शक्यता.भारतात येण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाला न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानात चार सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. पण या मालिकेतील खेळाडूच भारतातील कसोटी मालिकेसाठी कायम असतील, असं नसल्याचंही मॅकडोनल्ड यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, 'न्यूझीलंडविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांनंतर खेळाडू कोणत्या स्थितीत आहेत हे पाहून बरेच काही ठरेल. आमच्या संघात संभाव्यतः वेगवेगळ्या कौशल्यांचे काही वेगळे खेळाडू असतील, जे भारतात चांगली कामगिरी करू शकतील असा आम्हाला विश्वास आहे, त्यामुळे कसोटी मालिका संपल्यानंतरचा संघच भारतातही कायम असेल असे नाही.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.