IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स

भारतीय कसोटी संघासाठी आता आगामी सामने महत्त्वाचे असणार आहेत. सध्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या (WTC 2025-27) गुणतालिकेत भारतीय संघ पहिल्या चार संघांमध्येही नाही. त्यामुळे भारतीय संघाला पहिल्या दोन क्रमांकावर येऊन अंतिम सामन्यात स्थान मिळवायचे असेल, तर आगामी उर्वरित सर्वच मालिका महत्त्वाच्या आहेत. याची सुरुवात भारतीय संघाला श्रीलंका दौऱ्यापासून करायची आहे. श्रीलंकेत १५ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान दोन सामन्यांची कसोटी मालिका होणार आहे. .IND vs SL, Test: भारताची चिंता वाढली! ७ ऑगस्टच्या सामन्याबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट.या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. पण शुभमन गिलच्या नेतृ्त्वातील भारतीय संघाला या मालिकेपूर्वी खेळाडूंच्या दुखापतीचा मोठा फटका बसला आहे. हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर हे आधीच दुखापतींमुळे या मालिकेतून बाहेर होते. तसेच प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा देखील या संघाचा भाग होता, पण तो अद्याप गुडघ्याच्या दुखापतीतून सावरला नसल्याने तो देखील श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेला मुकणार आहे, त्याच्या ऐवजी जम्मू-काश्मीरच्या आकिब नबीची भारतीय संघात निवड झाली आहे. याशिवाय फलंदाज साई सुदर्शनच्या फिटनेसवरही अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे..मात्र, असे असले तरी भारतीय संघाने या मालिकेसाठी फिरकी गोलंदाजांवर मोठा विश्वास ठेवला आहे, यामागचं कारण असं की श्रीलंकेतील खेळपट्ट्या फिरकीला पोषक आहेत. भारतीय संघात फिरकी गोलंदाजीसाठी रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथारसह सारांश जैनलाही संधी मिळाली आहे. ३१ वर्षीय सारांशला त्याच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील अफलातून कामगिरीमुळे भारतीय संघात पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे..कधी आणि कुठे होणार सामने?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना १५ ते १९ ऑगस्टदरम्यान गॉलमधील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. तसेच दुसरा कसोटी सामना कोलंबोमध्ये २३ ते २७ ऑगस्टदरम्यान सिंहालीस स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाईल. या दोन्ही सामन्यांवेळी प्रत्येक दिवसाच्या खेळाला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी १० वाजता सुरुवात होईल.या दोन्ही कसोटी सामन्यापूर्वी कोलंबोत ७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान भारत आणि श्रीलंकन प्लेइंग इलेव्हन संघात तीन दिवसांचा सराव सामना होणार आहे..IND vs SL : भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना, विमानतळावर 'एक' फलंदाज नाही दिसला; दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता... जसप्रीतनंतर आणखी एक धक्का?.कुठे पाहाणार सामने?भारत आणि श्रीलंका संघात होणाऱ्या कसोटी मालिकेतील दोन्ही सामने भारतात टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर पाहाता येणार आहेत. तसेच SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हे सामने पाहाता येतील.भारताचा कसोटी संघ -शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.