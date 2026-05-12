IPL च्या कारणाने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय; पाकिस्तान, बांगलादेश दौऱ्यासाठी कमिन्ससह 'या' प्रमुख खेळाडूंची निवड नाही

Cricket Australia Marathi News: ऑस्ट्रेलियाचा संघ आगामी काळात पाकिस्तान आणि बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार असून त्यासाठी संघाची घोषणा झाली आहे. पण आयपीएलमध्ये खेळण्याचा ताण कमी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने त्यांचे तीन प्रमुख वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स, मिचेल स्टार्क आणि जॉश हॅझलवूड यांना आगामी पाकिस्तान आणि बांगलादेश दौऱ्यातून विश्रांती दिली आहे. कमिन्स-स्टार्क-हॅझलवूड यांना विश्रांती देताना क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने नवोदितांना संधी दिली आहे. दोन महिन्यांनंतर सुरू होणाऱ्या कसोटी अजिंक्यपद मालिकेच्या नव्या सर्कलसाठी या गोलंदाजांना ताजेतवाने ठेवायचे आहे. .ऑस्ट्रेलियाला एकदिवसीय आणि टी२० मालिका बांगलादेशविरुद्ध खेळायची आहे. पाकिस्तानमधील एकदिवसीय मालिका ३० मेपासून सुरू होत आहे. त्यासाठी अष्टपैलू लियम स्कॉट आणि १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक स्पर्धेतील कर्णधार ऑली पिक यांना पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे..आयपीएल स्पर्धा ३१ मे रोजी संपत आहे. सध्या आयपीएलमध्ये विविध संघांत असलेले ट्रॅव्हिस हेड, कूपर कॉनोली, बेन द्वाराशूईस आणि झेव्हियर बार्टलेट आयपीएलची जबाबदारी पूर्ण झाल्यावर बांगलादेश दौऱ्यावर जातील. या संघातून माजी खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेलला वगळण्यात आले आहे. लखनौचे आव्हान संपुष्टात आल्यामुळे मिचेल मार्श पाकिस्तान दौऱ्यासाठीही उपलब्ध होणार आहे. तो ऑस्ट्रेलियाच्या एकदिवसीय संघाचा कर्णधार आहे..पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धा होत आहे. त्यासाठी सर्व लक्ष एकदिवसीय प्रकारावर असेल. ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाकिस्तानमध्ये केवळ तीन एकदिवसीय सामने (३० मे, २ आणि ४ जून) खेळणार आहे, तर बांगलादेशमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका (९, ११ आणि १४ जून) आणि टी-२० मालिका (१७, १९ आणि २१ जून) खेळणार आहे..पाकिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया संघ: मिचेल मार्श (कर्णधार), ॲलेक्स कॅरी, नॅथन एलिस, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मार्नस लॅबुशेन, रायली मेरेडिथ, ऑलिव्हर पीक, मॅथ्यू रेनशॉ, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, मॅट शॉर्ट, बिली स्टॅनलेक, ॲडम झाम्पाबांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया संघ: मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, ॲलेक्स कॅरी, कूपर कॉनोली, बेन द्वाराशूईस, नॅथन एलिस, कॅमेरॉन ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मार्नस लॅबुशेन, मॅथ्यू रेनशॉ, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, ॲडम झाम्पाबांगलादेशविरुद्धच्या टी२० सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया संघ: मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेव्हिड, जोएल डेव्हिस, नॅथन एलिस, कॅमेरॉन ग्रीन, ॲरॉन हार्डी, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेन्सर जॉन्सन, मॅथ्यू कुहनेमन, रायली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मॅथ्यू रेनशॉ, ॲडम झाम्पा.