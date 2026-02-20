T20 World Cup: 'झिम्बाब्वेकडून ICC स्पर्धेत हरणं म्हणजे...', ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर रिकी पाँटिंग काय म्हणाला?

Ricky Ponting on Australia’s early T20 World Cup exit: यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान साखळीत संपुष्टात आले. २००९ नंतर त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढावली. ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या तीन सामन्यांत फक्त आयर्लंडविरुद्ध विजय मिळवता आला. पण त्यांना झिम्बाब्वे आणि यजमान श्रीलंका संघांनी पराभवचा धक्का दिला. परिणामी ऑस्ट्रेलिया सुपर-८ फेरीपासून लांब राहिले. ऑस्ट्रेलियाच्या या कामगिरीवर माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगने (Ricky Ponting) टीका केली आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी ही मोहिम अत्यंत निराशाजनक असल्याचे स्पष्ट केल. ऑस्ट्रेलिया संघाला (Australia Cricket Team) या स्पर्धेदरम्यान अनेक खेळाडूंच्या दुखापतीची चिंता होती. पॅट कमिन्स, जोश हेजलवूड हे दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाले, तर पहिल्या दोन सामन्यात कर्णधार मिचेल मार्शही खेळला नाही. टीम डेव्हिडही सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी उपलब्ध नव्हता. पण या दुखापतीच्या चिंता असल्या तरी झिम्बाब्वेकडून झालेला पराभवानंतर त्यांनी हा वर्ल्ड कप आपल्या हातून गेला, असाच विचार केला असेल, असं पाँटिंग म्हणाला. .SL vs ZIM, T20 WC: झिम्बाब्वेचा आणखी एक दे धक्का! ऑस्ट्रेलियानंतर यजमान श्रीलंकेला नमवले; टीम इंडियाला आव्हान दिले.पाँटिंगने म्हटले की 'जेव्हा मी स्पर्धेच्या आधी गट पाहिला होता, तेव्हा मला वाटलं होतं की श्रीलंकेला त्यांच्या घरात हरवणे कठीण असेल आणि झालंही तसंच. ते ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खूपच चांगले खेळले. त्यांना अत्यंत चांगल्या पगद्धतीने धावांचा पाठलाग केला. पण झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियावर आयसीसी स्पर्धेत वर्चस्व ठेवलं, या अशा संधी मोठ्या स्पर्धांमध्ये महागात पडतात.'याशिवाय ऑस्ट्रेलियाच्या खराब कामगिरीमुळे काही भारतीय क्रिकेटर मित्रांनी खिल्ली उडवल्याचेही पाँटिंगने मान्य केले. पण हा खेळाचा भाग आहे, चांगल्यासोबत वाईट गोष्टींचाही स्वीकार करावा लागतो. मी असे खोडकर मेसेज पाठवायचो, पण या स्पर्धेत मला तसं करता आलं नाही..अतिशय सुमार कामगिरी अशा शब्दात माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगनी आपल्या ऑस्ट्रेलिया संघाच्या खेळावर नाराजी व्यक्त केली. विश्वकरंडक स्पर्धांमध्ये अगोदरच्या संघांनी निर्माण केलेले वर्चस्व या संघाने गमावले आणि दराराही घालवला, असे पाँटिंगनी म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या अगोदर संघांनी निर्माण केलेला दरारा कायम राखला जाईल, असा संघ कागदावरही दिसून येत नव्हता, असे पाँटिंग म्हणाला.मुळात विश्वकरंडक स्पर्धेसाठीचा हा संघ वाटतच नव्हता. अशा स्पर्धांमध्ये संघातील अनुभवी आणि सर्वोत्तम खेळाडूंना जबाबदारी खांद्यावर घेऊन कामगिरी करायची असते, स्पर्धेत आगेकूच करत रहायचे असेल, तर कामगिरीत सातत्य असायला हवे, परंतु यातील काहीच या संघात नव्हते, असेही पाँटिंग म्हणाला..सलामीच्या फलंदाजांचे अपयश त्यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील कॅमेरुन ग्रीन तसेच टीम डेव्हिड यांनाही योगदान देता आले नाही. श्रीलंकेविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने २० धावांत सहा फलंदाज गमावले. त्या अगोदर झिम्बाब्वेविरुद्ध झालेला पराभवही ऑस्ट्रेलियाच्या मुळावर आला. आमच्या संघासाठी ही सुमार कामगिरी झालेली स्पर्धा होती. झिम्बाब्वेकडून पराभव झाला त्या सामन्यातून लय गमावली. आपण नेमके कोठे कमी पडलो, याचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे, असे पाँटिंगनी सांगितले.श्रीलंकेविरुद्धचा सामना त्यांच्या मायदेशात जिंकणे सोपे नव्हते, परंतु ज्या प्रकारे श्रीलंकेने मोठ्या धावांचा पाठलाग केला ते कौतुकास्पद होते. वास्तविक ती धावसंख्या पार करणे आव्हानात्मक होते, असे पाँटिंग म्हणाला.पाँटिंगने माजी ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंचा व्हॉट्सअप ग्रुपही असल्याचे सांगितले. पण त्यावर सध्याच्या खेळाडूंवर टीका केली जात नाही किंवा नकारात्मकही बोललं जात नाही. पण आम्हाला फक्त आमच्या संघाने चांगली कामगिरी करावी असं वाटतं, पण गेल्या दोन आठवड्यात तसं झालं नसल्याचे पाँटिंगने मान्य केले..T20 WC, IND vs NED: 'जो संघ अफाट शौर्य दाखवेल, त्यालाच...', भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'Impact Player' मेडल देण्यापूर्वी गंभीरचं मोठं विधान.मात्र, सध्या ऑस्ट्रेलियन संघ टी२० विश्वकरंडकाला महत्त्व देत नसल्याचे आरोप फेटाळून लावले. तो म्हणाला, ऍशेस मालिका झाली, त्यानंतर बीबीएलमध्येही खेळाडू खेळले. त्यामुळे गेले काही महिने खेळाडू दमले होते. पण तरी पाँटिंगने असंही म्हटलं की तो खेळलेल्या संघासाठी आंतरराष्ट्रीय मालिका महत्त्वाच्या होत्या, भारतासोबत होणारी कसोटी मालिकाही महत्त्वाची होती, पण त्याहीपेक्षा वर्ल्ड कपमध्ये तुम्ही जिंकण्यासाठी खेळता, हे महत्त्वाचं होतं. त्याने म्हटले की स्पर्धेत जर सर्वोत्तम खेळाडू उतरले नाहीत, तर तुम्ही जिंकू शकत नाही.आता २०२८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड टी२० वर्ल्ड कपचे आयोजन करणार आहेत. तसेच २०२८ मध्ये ऑलिम्पिकही होणार आहे, ज्यात क्रिकेटचा समावेश आहे. या स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून कोण कोण खेळू शकतं, याचा अंदाजही पाँटिंगने व्यक्त केला. त्याच्या मते मिचेल मार्श, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्शिस हे खेळाडू संघात नक्की असतील. याशिवाय स्टीव्ह स्मिथलाही खेळण्याची इच्छा आहे, पण त्याला संधी मिळेल की नाही, हे निश्चित नाही. सर्व गोष्टी योग्य राहिल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीनही खेळताना दिसेल, असंही पाँटिंग म्हणाला. याशिवाय त्याने नॅथन एलिस, झेव्हियर बार्टलेट, कूपर कोनोली यांचाही समावेश असेल.मात्र पाँटिंगने ग्लेन मॅक्सवेल त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे सांगत तो दोन वर्षांत संघात नसेल, असा अंदाज व्यक्त केला. मार्कस स्टॉयनिसही पुढचा वर्ल्ड कप खेळेल की नाही, याबाबत पाँटिंगने शंका उपस्थित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 