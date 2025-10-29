Cricket

AUS vs IND: पहिल्या T20I मध्येही ऑस्ट्रेलियानेच जिंकला टॉस, पण सूर्यकुमारच्या मनासारखा निर्णय घेतला; पाहा Playing XI

India vs Australia 1st T20I Playing XI: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात आजपासून टी२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. कॅनबरा येथे होत असलेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकली आहे.
Suryakumar Yadav - Gautam Gambhir&nbsp;

Summary

  • ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या टी२० सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

  • परंतु भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले नाणेफेक हरली असली तरी भारताला प्रथम फलंदाजीच करायची होती.

  • भारताने तीन फिरकीपटूंसह मैदानात उतरण्याची रणनीती कायम ठेवली आहे.

