AUS vs IND: पहिल्या T20I मध्येही ऑस्ट्रेलियानेच जिंकला टॉस, पण सूर्यकुमारच्या मनासारखा निर्णय घेतला; पाहा Playing XI

ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या टी२० सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले नाणेफेक हरली असली तरी भारताला प्रथम फलंदाजीच करायची होती. भारताने तीन फिरकीपटूंसह मैदानात उतरण्याची रणनीती कायम ठेवली आहे..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात संघात टी२० मालिकेला बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) सुरू होणार आहे. या स्पर्धेतील पहिला सामना कॅनबरा येथील मनुका ओव्हल स्टेडियम येथे होणार आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेपूर्वीची भारताची मायदेशाबाहेरील ही शेवटची मालिका आहे. या स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीनेही ही स्पर्धा महत्त्वाची आहे.पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, याआधी झालेल्या तिन्ही वनडेतही ऑस्ट्रेलियानेच नाणेफेक जिंकली होती. तथापि, भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने नाणेफेक हरली असली, तरी त्याने म्हटले की भारताला प्रथम फलंदाजीच करायची होती, कारण खेळपट्टी चांगली वाटत आहे..IND vs AUS 1st T20I : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची रंगीत तालीम आजपासून: भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत Live कुठे पाहाल, जाणून घ्या वेळ .या सामन्यापूर्वीच भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने स्पष्ट केले होते की टी२० वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने संघाची तयारी सुरू असल्याने संघाने तीन फिरकीपटूंसह जाणार आहे. त्यामुळे या सामन्यातही तशीच रणनीती भारतीय संघाने ठेवल्याचे दिसत आहे. भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती या फिरकीपटूंना संधी दिली आहे. तसेच वेगवान गोलंदाजीसाठी जसप्रीत बुमराहसह अर्शदीप सिंगच्या ऐवजी हर्षित राणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे..प्लेइंग इलेव्हन -भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराहऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टॉयनिस, जोश फिलिप, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, जोश हेझलवुड.भारतीय संघाने या मालिकेपूर्वी वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने गमावली होती. पण आता टी२० मालिकेत मात्र वर्चस्व गाजवण्याच्या हेतूनेच भारतीय संघ मैदानात उतरेल. याशिवाय भारताचा टी२० संघ गेल्याच महिन्यात आशिया कप जिंकून या मालिकेत उतरणार आहे. त्यामुळे भारताचा टी२० संघ आत्मविश्वासाने मैदानात उतरत आहे. पण याबरोबरच ऑस्ट्रेलिया देखील मायदेशात खेळणार असल्याने ते देखील भारतासमोर कडवे आव्हान देऊ शकतात..AUS vs IND, 1st T20I: टीम इंडियाचं ठरलंय... खेळपट्टी कशीही असू दे 'हे' तीन गोलंदाज खेळवणारचं! कर्णधार सूर्यकुमारने सांगितला प्लॅन.आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघाच आत्तापर्यंत ३२ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत. भारताने यातील २० सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाने ११ सामने जिंकले आहेत. याशिवाय एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही..