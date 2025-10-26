Cricket

IND vs AUS T20I: भारत - ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिका संपली आता सुरू होणार टी२० मालिकेचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Australia vs India T20I Series Schedule: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघातील वनडे मालिका संपली असून आता टी२० मालिका २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेतील सामने कधी होणार आहेत आणि कुठे पाहाता येणार, जाणून घ्या.
Pranali Kodre
  • भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून वनडे मालिकेत २-१ ने पराभूत झाला आहे.

  • आता टी२० मालिकेची तयारी सुरू असून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ खेळणार आहे.

  • ही मालिका २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून पाच ठिकाणी सामने होणार आहेत.

