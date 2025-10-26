IND vs AUS T20I: भारत - ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिका संपली आता सुरू होणार टी२० मालिकेचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून वनडे मालिकेत २-१ ने पराभूत झाला आहे. आता टी२० मालिकेची तयारी सुरू असून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ खेळणार आहे. ही मालिका २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून पाच ठिकाणी सामने होणार आहेत..भारतीय संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून नुकतीय या दोन संघात वनडे मालिका खेळवण्यात आली. ही मालिका शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) संपली. वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. दरम्यान, अद्याप या दौऱ्यातील टी२० मालिका बाकी आहे. त्यामुळे आता भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२०चा थरार पाहायला मिळणार आहे. ही मालिका २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून दोन्ही संघांची त्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे..IND vs AUS: जिथं विषय गंभीर, तिथं RO-KO खंबीर! रोहित-विराटपुढे 'कांगारुं'नी गुडघे टेकले, अन् भारतानं व्हाईटवॉश टाळला.भारताचा टी२० संघही काही दिवसांपूर्वीच कॅनबरा येथे पोहचला आहे. टी२० मालिकेत भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणार आहे. दरम्यान, भारतीय टी२० संघ नुकताच गेल्या महिन्यात आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकून आला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाचा विश्वास बळावलेला असणार आहे. याशिवाय मिचेल मार्शच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाही मायदेशात खेळत असल्याने त्यांनाही कमी लेखून चालणार नाही. पण आगामी ऍशेस मालिकेच्या दृष्टीने टी२० मालिकेदरम्यान ऑस्ट्रेलिया खेळाडूंना रोटेशन पद्धतीने वापरणार आहे, त्यामुळे प्रत्येक सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघात बदल झालेला दिसू शकतो..याशिवाय हे देखील लक्षात घ्यावे लागणार आहे की पुढच्यावर्षी फेब्रुवारी - मार्च दरम्यान भारत आणि श्रीलंका देशात टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. त्यामुळे त्या स्पर्धेच्यादृष्टीनेही भारत आणि ऑस्ट्रेलियासाठी आगामी टी२० मालिका महत्त्वाची असेल. टी२० मालिकेतील पाचही सामने पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी होणार आहेत.कुठे पाहू शकतो टी२० मालिका?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात खेळवली जाणारी टी२० मालिका भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येईल. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. या मालिकेतीव सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १.४५ वाजता सुरू होणार आहेत..भारत - ऑस्ट्रेलिया टी२० मालिकेचे वेळापत्रक२९ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, कॅनबरा (वेळ - दु. १.४५ वाजता)३१ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, मेलबर्न (वेळ - दु. १.४५ वा२ नोव्हेंबर - तिसरा टी२० सामना, होबार्ट (वेळ - दु. १.४५ वाजता)६ नोव्हेंबर- चौथा टी२० सामना, गोल्ड कोस्ट (वेळ - दु. १.४५ वाजता)८ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना, ब्रिस्बेन (वेळ - दु. १.४५ वाजता).AUS vs IND, ODI: रोहित शर्मा ठरला मालिकावीर! पुरस्कार जिंकल्यानंतर म्हणाला, 'आता युवा खेळाडूंना योग्य मेसेज...'.भारतीय टी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदरऑस्ट्रेलिया टी२० संघ - मिचेल मार्श (कर्णधार), सीन ऍबॉट (पहिले तीन सामने), झेवियर बार्टलेट, टिम डेव्हिड, बेन ड्वारशुई (चौथा आणि पाचवा सामना), नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड (पहिले दोन सामने), महली बियर्डमन (शेवटचे तीन सामने), ट्रॅव्हिस हेड, जोश फिलिप, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस, ऍडम झाम्पा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.