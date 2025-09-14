Cricket

IND W vs AUS W: ऑस्ट्रेलियाने भारताला पहिल्या वनडेत दिली मात; विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करताना मिळवला विजय

India Women Lose 1st ODI to Australia: ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने भारताविरुद्ध पहिल्या वनडेत विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. त्यामुळे त्यांनी मालिकेत आघाडीही घेतली आहे.
India Women Team

India Women Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने भारताविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • भारताने दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फोबी लिचफिल्ड, बेथ मुनी आणि ऍनाबेल सदरलँड यांनी अर्धशतके केली.

  • ऑस्ट्रेलियाने महिला वनडेमध्ये हा विक्रमी विजय देखील ठरला

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
australia cricket team
India Women Cricket Team
cricket news today
Australia Women vs India Women
ODi Match
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com