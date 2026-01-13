Cricket Retirement: तब्बल ७ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा, भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी ठरणार अखेरची

Alyssa Healy Announces Retirement: फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात कसोटी, वनडे आणि टी२० अशा तिन्ही प्रकारातील सामने दोन्ही महिला संघात खेळले जाणार आहेत. आता या दौऱ्याला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण या दौऱ्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज क्रिकेटपटू एलिसा हेली (Alyssa Healy) सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त (Retirement) होणार आहे. तिने याबाबत सोमवारी (१२ जानेवारी) घोषणा केली आहे..Cricket Retirement: 'भारतीय क्रिकेटचा खरा लढवय्या...', स्टार खेळाडूची निवृत्ती; अजिंक्य, शमी, ऋषभ यांची खास पोस्ट.एलिसा हेली सध्या ऑस्ट्रेलिया महिला संघाची (Australia Women's Cricket Team) कर्णधार आहे. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या मालिकांनंतर ती कर्णधारपदावरून पायउतार होण्यासोबतच १६ वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीलाही अलविदा करणार आहे. २०२३ च्या अखेरीत तिने ऑस्ट्रेलियाचे कर्णधारपद स्वीकारले होते. दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात (Australia vs India) आधी टी२० मालिका होणार आहे, पण ती टी२० मालिकेत खेळणार नाही. कारण ऑस्ट्रेलिया आगामी टी२० महिला वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी तयारी करत आहे आणि तिने निवृत्तीचा निर्णय घेतला असल्याने ती टी२० मालिकेचा भाग नसेल. पण ती त्यानंतर होणाऱ्या वनडे आणि दिवस-रात्र कसोटी सामन्यांत खेळेल..हेलीने निवृत्तीबद्दल विलोटॉक पॉडकास्टमध्ये बोलताना सांगितले की 'दीर्घकाळापासून हा विचार सुरू होता. गेली काही वर्षे मानसिकदृष्ट्या थकवणारे होते. काही दुखापती होत्या. मला विहिरीत उडी मारायची आहे, पण आता विहिरीतील पाणी कमी कमी होत चालले आहे, त्यामुळे डुबकी मारणे कठीण होत चालले आहे.''मला नेहमीच वाटत आले आहे की मी स्पर्धात्मक आहे, मला जिंकायला आवडते, स्वत:ला आव्हान द्यायला आवडते. मला वाटते की आता माझे वय वाढत आहे, त्यामुळे मी असं म्हणणार नाही की माझ्या त्या भावना संपूर्ण संपल्या आहेत, पण काही प्रमाणात हो.'तिने हा निर्णय घेण्यामागील कारण सांगितले की 'मला वाटतं की गेल्यावर्षीचे महिला बिग बॅश लीग हा डोळे उघडणारी स्पर्धा ठरली. मी दोन्ही हातांनी बॅट धरू शकत होते, पण क्रिकेटचा फक्त आणखी एक दिवस, असा उठल्यानंतर आलेल्या विचाराने मीच मला चकीत केले, कारण मला असंच वाटत होतं की मला खेळायला आवडतं.'.हेलीने सांगितले की ती भारताविरूद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्तीबद्दल सांगणार होती, पण आगामी टी२० वर्ल्ड कपचा विचार करता तिने लवकर हा निर्णय सांगण्यास पसंती दिली. जेणेकरून ती टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळणार नसल्याचे संघातील सर्वांना कळेल आणि ते आधीच त्यासाठी तयार राहतील. ती म्हणाली की ६ महिन्यांपूर्वीच तिने हा विचार केला होता, पण आता तिला निवृत्तीबद्दल घोषणा करून शांत वाटत आहे.हेलीने असंही सांगितलं की भारतात वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकला असता, तर हा निर्णय तेव्हाच जाहिर करताना आनंद झाला असता, पण आता घरच्या मैदानांवर अखेरचे सामने खेळणे अधिक खास असेल. यावेळी कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रपरिवारही उपस्थित असेल..हेलीची कारकिर्द आणि विक्रमहेलीने फेब्रुवारी २०१० मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले होते. तिने ऑस्ट्रेलियासाठी १० कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये तिने ३ अर्धशतकांसह ४८९ धावा केल्या आहेत. तिने १२३ वनडे सामन्यांमध्ये ७ शतके आणि १८ अर्धशतकांसह ३५६३ धावा केल्या. तिने १६२ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १ शतक आणि १७ अर्धशतकांसह ३०५४ धावा केल्या.तिची टी२० मधील सर्वोच्च खेळी १४८ धावा असून ही महिला आंतराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावांची खेळी (पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमध्ये) आहे. याशिवाय तिने आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये यष्टीरक्षक म्हणून ६३ झेल आणि ६३ यष्टीचीत असे मिळून १२६ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यामुळे ती महिला आणि पुरुष मिळून आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारी यष्टीरक्षक आहे.हेलिने २०१०, २०१२, २०१४, २०१८, २०२० आणि २०२३ असे पाच वेळी टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. तसेच तिने २०१३ आणि २०२२ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप जिंकला. तिने २०१८ आणि २०१९ मध्ये आयसीसीचा सर्वोत्तम महिला टी२० खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला होता..Cricket Retirement: डिव्हिलियर्सला पहिल्याच सामन्यात बाद करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; १२०+ विकेट्स नावावर.भारतीय महिला संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा २०२६टी२० मालिका१५ फेब्रुवारी - पहिला टी२० सामना, सिडनी (दु. १.३० वाजता)१९ फेब्रुवारी - दुसरा टी२० सामना, कॅनबरा (दु. १.३० वाजता)२१ फेब्रुवारी - तिसरा टी२० सामना, ऍडलेड, (दु. २.०० वाजता)वनडे मालिका२४ फेब्रुवारी - पहिला वनडे सामना, ब्रिस्बेन (स. ९.०० वाजता)२७ फेब्रुवारी - दुसरा वनडे सामना, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)१ मार्च - तिसरा वनडे सामना, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)कसोटी सामना६ ते ९ मार्च - दिवस-रात्र कसोटी सामना (स. ११ वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.