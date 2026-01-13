Cricket

Cricket Retirement: तब्बल ७ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा, भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी ठरणार अखेरची

Alyssa Healy Retirement: ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज क्रिकेटपटू एलिसा हेलीने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर ती १६ वर्षांच्या कारकिर्दीला अलविदा करेल.
Alyssa Healy Announces Retirement: फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात कसोटी, वनडे आणि टी२० अशा तिन्ही प्रकारातील सामने दोन्ही महिला संघात खेळले जाणार आहेत.

आता या दौऱ्याला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण या दौऱ्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज क्रिकेटपटू एलिसा हेली (Alyssa Healy) सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त (Retirement) होणार आहे. तिने याबाबत सोमवारी (१२ जानेवारी) घोषणा केली आहे.

