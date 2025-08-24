AUS vs SA, ODI: दक्षिण आफ्रिकेचा वनडेतील सर्वात मोठा पराभव, तरी जिंकली ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका; पाहा काय झाले रेकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेला तिसऱ्या वनडे सामन्यात २७६ धावांनी पराभूत केले. कुपर कोनोलीच्या ५ विकेट्स आणि ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श, कॅमेरॉन ग्रीन यांच्या शतकांनी ऑस्ट्रेलियाला मोठा विजय मिळवून दिला. दक्षिण आफ्रिकेने मालिकेत २-१ असा विजय मिळवला असला तरी हा त्यांचा वनडे क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला..रविवारी दक्षिण आफ्रिका संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने मॅके येथे झालेल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाला तब्बल २७६ धावांनी पराभूत केले. ऑस्ट्रेलियाच्या या विजयात कुपर कोनोलीने ५ विकेट्स घेऊन, तर ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी शतके करत मोलाचा वाटा उचलला..AUS vs SA, ODI: १८ षटकार अन् ३६ चौकार! हेड, मार्श अन् ग्रीन बरसले, ऑस्ट्रेलिया ४०० पार; अनेक विक्रम मोडले.दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा वनडे क्रिकेटमधील धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव ठरला. याआधी भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २०२३ मध्ये कोलकाता येथे २४३ धावांनी विजय मिळवला होता. तसेच ऑस्ट्रेलियासाठी हा वनडे क्रिकेटमधील धावांच्या तुलनेतील दुसरा सर्वात मोठा विजय ठरला. पहिल्या क्रमांकावर त्यांनी २०२३ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध दिल्लीत ३०९ धावांनी मिळवलेला विजय आहे. तसेच २०१५ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाने २७५ धावांनी विजय मिळवला होता..दक्षिण आफ्रिकेचा ९ वा मालिका विजयमात्र असे असले तरी दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध या वनडे मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकले होते. त्यामुळे त्यांनी तीन सामन्यांची वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक वनडे सामन्यांची द्विपक्षीय मालिका जिंकण्याची ही दक्षिण आफ्रिकेची ९ वी वेळ होती. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वाधिक द्विपक्षीय वनडे मालिका (३+ सामने) जिंकण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर झाला आहे. त्यांनी याबाबतीत इंग्लंडला मागे टाकले आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आत्तापर्यंत १५ द्विपक्षीय वनडे मालिका झाल्या आहेत. यातील ९ मालिका दक्षिण आफ्रिकेने जिंकल्या. तसेच इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २१ द्विपक्षीय वनडे मालिकांपैकी ८ मालिका जिंकल्या आहेत. या यादीत दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड पाठोपाठ भारत आहे. भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १४ द्विपक्षीय मालिकांपैकी ६ मालिका जिंकल्या आहेत..तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाचा मोठा विजयतिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी ४३२ धावांचे भलेमोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ २४.५ षटकातच १५५ धावांवर सर्वबाद झाला. दक्षिण आफ्रिकेची वरची फळी सीन ऍबॉट आणि झेवियर बार्टलेट यांनी बाद केली होती, तर मधली फळी कुपर कोनोलीने उद्ध्वस्त केली. तरी युवा डेवाल्ड ब्रेव्हिसने २८ चेंडूत ४९ धावांची खेळी करत झुंज दिली. मात्र बाकी कोणी फार काही करू शकले नाहीत. टोनी डी झार्झीने ३३ धावा केल्या. याशिवाय रायन रिकल्टन (११), कर्णधार तेबा बावूमा (१९) आणि कॉर्बिन बॉश (१७) यांनी दोन आकडी धावसंख्या पार केली, पण कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत.ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना कुपर कोनोलीने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच झेवियर बार्टलेट आणि सीन ऍबॉट यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ऍडम झाम्पाने १ विकेट घेतली..AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया सलग चौथ्या सामन्यात ALL OUT! द. आफ्रिकेचा ऐतिहासिक मालिका विजय, पाकिस्तानचा विक्रम मोडला.तत्पुर्वी, ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात २ बाद ४३१ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून ट्र्रॅव्हिस हेडने सर्वाधिक १४२ धावा केल्या. त्याने १०३ चेंडूत ही खेळी करताना १७ चौकार आणि ५ षटकार मारले. कर्णधार मिचेल मार्शने १०६ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारासह १०० धावांची खेळी केली. कॅमेरॉन ग्रीनने ५५ चेंडूत ६ चौकार आणि ८ षटकारांसह ११८ धावांची नाबाद खेळी केली. ऍलेक्स कॅरेने ३७ चेंडूत नाबाद ५० धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून गोलंदाजी करताना केशव महाराज आणि सेनुरन मुथूसामी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQsप्र.१: ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत किती धावांनी विजय मिळवला?➤ ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेला तिसऱ्या वनडेत तब्बल २७६ धावांनी पराभूत केले.(By how many runs did Australia defeat South Africa in the 3rd ODI?)प्र.२: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियासाठी कोणत्या फलंदाजांनी शतके केली?➤ ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियासाठी शानदार शतके केली.(Which Australian batsmen scored centuries in the match?)प्र.३: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात कोणत्या गोलंदाजाने सर्वाधिक विकेट घेतल्या?➤ कुपर कोनोलीने ५ विकेट्स घेतल्या.(Which Australian bowler took the most wickets in the match?)प्र.४: दक्षिण आफ्रिकेचा वनडे क्रिकेटमधील धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव कोणता ठरला?➤ हा २७६ धावांचा पराभव दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वात मोठा धावांच्या फरकाने झालेला पराभव ठरला.(Was this South Africa’s biggest defeat in ODIs by runs?)प्र.५: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसरा वनडे पराभूत होऊनही दक्षिण आफ्रिकेने मालिका का जिंकली?➤ कारण दक्षिण आफ्रिकेने पहिले दोन वनडे सामने जिंकले होते, त्यामुळे मालिका २-१ ने जिंकली.(How did South Africa win the series despite the heavy loss?)प्र.६: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वाधिक द्विपक्षीय वनडे मालिका कोण जिंकले आहे?➤ दक्षिण आफ्रिकेने ९ मालिका जिंकून विक्रम केला आहे.(Which team has won the most bilateral ODI series against Australia?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.