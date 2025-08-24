Cricket

AUS vs SA, ODI: दक्षिण आफ्रिकेचा वनडेतील सर्वात मोठा पराभव, तरी जिंकली ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका; पाहा काय झाले रेकॉर्ड

Australia Biggest ODI Win against South Africa: ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडेत सर्वात मोठा विजय मिळवला. मात्र असे असले तरी त्यांना मालिका पराभूत व्हावी लागली आहे.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेला तिसऱ्या वनडे सामन्यात २७६ धावांनी पराभूत केले.

  • कुपर कोनोलीच्या ५ विकेट्स आणि ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श, कॅमेरॉन ग्रीन यांच्या शतकांनी ऑस्ट्रेलियाला मोठा विजय मिळवून दिला.

  • दक्षिण आफ्रिकेने मालिकेत २-१ असा विजय मिळवला असला तरी हा त्यांचा वनडे क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला.

