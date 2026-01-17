चमत्कार! मृत्यूच्या दाढेतून दिग्गज खेळाडू परतला; म्हणाला, 'माझ्या हातून माझं आयुष्य काढून घेतलं गेलं, पण...'

Damien Martyn on Meningitis Recovery: काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती, अशी एक म्हण प्रसिद्ध आहे. वैद्यकिय क्षेत्रात जेव्हा चमत्कार घडतात, तेव्हा अनेकदा ही म्हण चपखल बसते. ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन यांच्याबाबतही असेच म्हणावे लागेल. क्रिकेट विश्वातून २०२५ च्या अखेरीस धक्कादायक बातमी समोर आली होती. डेमियन मार्टिन (Damien Martyn) यांची प्रकृती अचानक बिघडली होती. ५४ वर्षीय मार्टिन यांना मेंदूज्वर (meningitis) झाल्याचे निदान झाले होते. त्यामुळे ते मृत्यूशी लढाई देत होते. पण त्यांनी ही लढाई लढली आणि ते आता स्वत:च्या पायावर उभे राहिले आहेत. याबाबत त्यांनी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली असून त्यांचा अनुभव सांगण्यासोबतच त्यांच्यासाठी प्रार्थना करणाचे आभार मानले आहेत. .दोनवेळचे विश्वविजेत्या क्रिकेटपटूची मृत्यूशी झुंज; मेंदूज्वरामुळे 'इंड्युस्ड कोमा'मध्ये! २००३ फायनलमध्ये भारताला दिलेला धक्का.मार्टिन यांच्यावर ब्रिस्बन हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. २६ डिसेंबर रोजी ते अचानक आजारी पडले. त्यामुळे ते घरी आराम करत होते, पण त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली, त्यामुळे त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यांना नंतर इंड्युस्ड कोमामध्ये (उपचारासाठी डॉक्टरांकडून काही काळ बेशुद्ध करण्यात येते) ठेवण्यात आले. त्यांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्यासाठी क्रिकेटविश्वातून प्रार्थना करण्यात आली होती..आता ते या आजारातून बाहेर आले असून त्यांना हॉस्पिटलमधून घरी सोडण्यात आले आहे. यानंतर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, 'ही पोस्ट माझे संपूर्ण कुटुंब, मित्र आणि अनेक लोकं माझ्यासाठी उभे राहिले. त्या सर्वांचे आभार मानण्यासाठी आहे.''२७ डिसेंबर २०२५ रोजी माझं आयुष्य माझ्या हातातून काढून घेण्यात आलं, जेव्हा मेंदुज्वराने माझ्या मेंदुवर नियंत्रण मिळवलं आणि नकळत मला या भयानक आजाराशी लढण्यासाठी पॅरालाईज्ड कोमामध्ये ८ दिवसांसाठी ठेवण्यात आले. मी काय केलं, तर मी लढाई केली.'.त्यांनी पुढे लिहिले, 'जगण्याची ५०-५० टक्के शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण मी इंड्युस्ड कोमामधून ८ दिवसांनी बाहेर आलो, तेव्हा मला बोलता आणि चालता येत नव्हते. पण डॉक्टरांनाही विश्वास वाटत नसताना ४ दिवसांनी मी चालायला आणि बोलायला लागलो. त्यामुळे मी त्यांना हे सिद्ध करून देऊ शकलो की मला हॉस्पिटलमधून बरं होण्यासाठी घरी का सोडायला हवं.''मी घरी येऊन खूप खूश आहे. मी पुन्हा समुद्रकिनाऱ्याच्या वाळूवर पाय ठेवू शकलो याचाही आनंद आहे. मी त्या सर्व लोकांचे आभार मानतो की ज्यांना मला आणि माझ्या कुटुंबाला पाठिंबा दिला. या अनुभवाने मला जाणीव करून दिली की आयुष्य किती क्षणभंगुर आहे. किती पटकन गोष्टी बदलू शकतात आणि वेळ किती मौल्यवान आहे.'.Cricket Retirement: तब्बल ७ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा, भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी ठरणार अखेरची.त्यांनी पोस्टच्या शेवटी लिहिले की 'या जगात अनेक चांगले लोक आहेत. पॅरामेडिक्स (मरमेड वॉटर अँब्युलन्स), डॉक्टर नर्सपासून (गोल्ड कोस्ट युनिवर्सिटी हॉस्पिटल) ते कुटुंबिय, मित्र आणि मला माहित नसणारे अनेक लोकं... मला वाटतं मी या सर्व चांगल्या लोकांना गेल्या तीन आठवड्यात भेटलो, ते माझ्यापर्यंत मेसेज, प्रेम आणि पाठिंब्याच्या रुपात भेटले.'.मार्टिन यांच्या कारकिर्दमार्टिन हे ऑस्ट्रेलियासाठी १९९२ ते २००६ दरम्यान खेळले. त्यांनी ६७ कसोटीत १३ शतकांसह ४४०६ धावा केल्या, तर २०६ वनडेत त्यांनी ५३४६ धावा केल्या. त्यांनी ४ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १२० धावा केल्या.त्यांनी १९९९ आणि २००३ हे वनडे वर्ल्ड कपही ऑस्ट्रेलियाकडून जिंकले. विशेष म्हणजे २००३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध बोट फ्रॅक्टर असतानाही त्यांनी भारताविरुद्ध महत्त्वपूर्ण ८८ धावांची खेळी केली होती. त्यांनी कारकिर्दीच्या अखेरीस २००६ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.