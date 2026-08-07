AUSTRALIAN CRICKET AWARDS : ट्रॅव्हिस हेडने सलग दुसऱ्या वर्षी जिंकला मानाचा पुरस्कार! वॉर्नर, पाँटिंग, वॉटसन यांच्या पंक्तित स्थान

Australian Cricket Awards 2026 winners: ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड ( Travis Head ) याने सलग दुसऱ्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया पुरस्कारांमध्ये बाजी मारली. त्याला अॅलन बॉर्डर मेडलच्या ( Allan Border Medals) चुरशीच्या शर्यतीत अॅलेक्स केरीला मागे टाकले आणि सलग दुसऱ्यांदा हा मेडल जिंकला. मिचल स्टार्सला वर्षातील सर्वोत्तम कसोटी क्रिकेटपटूला दिल्या जाणाऱ्या शेन वॉर्नच्या नावाचा पुरस्कार दिला गेला. मिचल मार्श व टीम डेव्हिड हे अनुक्रमे वन डे व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वोत्तम खेळाडू ठरले. .अॅनाबेल सदरलँडला बेलिंडा क्लार्क पदक प्रदान करण्यात आला, मात्र '२५-२६ हंगामात कोणताही औपचारिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला नव्हता. सर्वोत्तम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूसाठी हेडला १५३ , तर केरीला १५२ मतं पडली. मिचल स्टार्क १५० मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. सर्वोत्तम कसोटी खेळाडू ठरलेल्या स्टार्कने ५७ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नॅथन लायनच्या ( २८) विकेट्सपेक्षा या दुप्पट आहेत..Vaibhav Sooryavanshi: भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी सज्ज; नागपूरात पोहोचला... कोणाची मदत घेतोय?.हेडने सलग दुसऱ्यांदा अॅलन बॉर्डर मेडल जिंकणाऱ्या खेळाडूंमध्ये स्थान पटकावले. स्टीव्ह स्मिथने २०१ ५ ते २०२३ या कालावधीत चारवेळा हा पुरस्कार जिंकला, तर नॅथन लायन (२०१९ आणि २०२४) या आपल्या सहकाऱ्यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले आहे. सलग दोनवेळा हा पुरस्कार जिंकणाऱ्या खेळाडूंमध्ये रिकी पाँटिंग (२००४, '०६, '०७, '०९), मायकल क्लार्क (२००५, '०९, '१२, '१३), डेव्हिड वॉर्नर (२०१६, '१७, '२०) आणि शेन वॉटसन (२०१०, '११) यांचा समावेश आहे..वेस्ट ऑस्ट्रेलियाचा चॅम्पियन फलंदाज मार्श याला २०२६ चा वर्षातील सर्वोत्तम वन डे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले. त्याने २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील विजेत्या भारतीय संघाविरुद्धची वन डे मालिका २-१ अशी जिंकली आणि त्यात मार्शने ६०.८ च्या सरासरीने ३०४ धावा केल्या होत्या. मार्शने दुसऱ्यांदा पुरस्कार यादीत नाव पटकावले आहे. २०२४ मध्ये त्याने अॅलन बॉर्डर पुरस्कार जिंकला होता. सर्वोत्तम वन डे खेळाडूचा पुरस्कार जिंकणारा मार्श हा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाचा तिसरा खेळाडू आहे. यापूर्वी अॅडम गिलख्रिस्त ( २००३ व २००४) आणि माइक हस्सी ( २००६) यांनी हा पुरस्कार जिंकला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.