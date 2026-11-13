David Warner backs Usman Khawaja over Sandpaper scandal claims: उस्मान ख्वाजाच्या पुस्तकाने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्ये एक युद्ध सुरू केले आहे. २०१८ च्या दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या सँडपेपर प्रकरणावरून ख्वाजाने पुस्तकात केलेला खुलास्याने कसोटी संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्सला ( Pat Cummins) पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. चेंडूसोबत छेडछाड करण्यासाठी सँडपेपर वापरण्याची कल्पना संपूर्ण संघाला माहित असल्याचा दावा ख्वाजाने त्याच्या पुस्तकातून केला आणि त्यावरून आता वाद सुरू झाला आहे. त्यात डेव्हिड वॉर्नरही आता कर्णधार कमिन्सच्या विरोधात उभा राहिला आहे..ख्वाजाने दावा केला होता की,"२०१८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध केपटाऊन कसोटीदरम्यान झालेल्या चेंडू छेडछाडीबद्दल ऑस्ट्रेलियन संघाला माहिती होती. त्याने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियावर (CA) चुकीच्या तपासाचा आरोप केला, ज्यात त्याने वॉर्नर, स्टीव्ह स्मिथ आणि कॅमेरॉन बँक्रॉफ्ट यांना शिक्षा दिली, तर इतरांना क्लीन चिट दिली." पॅट कमिन्सने पत्रकार परिषद घेऊन ख्वाजाला अडचणीत आणले आणि त्याचे आरोप ठामपणे फेटाळले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Pat Cummins : उस्मान ख्वाजाच्या दाव्याने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटला हादरवले; कर्णधार पॅट कमिन्सची तातडीची पत्रकार परिषद, म्हणाला, तो माझा मित्र पण... .कॅप्टनने उस्मान ख्वाजाला अडचणीत आणले...ख्वाजाच्या वक्तव्यानंतर त्याला पाठिंबा देणारी पहिली व्यक्ती वॉर्नर होता आणि त्याने आता कमिन्सच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. “मी अजूनही उस्मान ख्वाजाच्या पाठीशी उभा आहे आणि त्याने त्या पुस्तकात जे लिहिले आहे, ते सत्य आहे, आणि मी त्याला मनापासून पाठिंबा देतो. मला खरंच त्याची दया येते. आज कॅप्टनने उस्मानला अडचणीत आणलं आणि त्यामुळे मी खूप निराश आहे. या प्रकरणात आम्हा तिघांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. मी आठ वर्षांपासून याबद्दल बोललो नव्हतो, पण सरतेशेवटी, आम्हाला रोज याच्यासह जगावं लागणार आहे. आम्हाला खूप मोठी शिक्षा मिळाली आहे,” असे वॉर्नर फॉक्स क्रिकेटवर म्हणाला..मी माझं बाळ गमावलं..."जेव्हा इतर लोक सांगतात की त्यांना याचा त्रास झाला आहे, तेव्हा माझ्यासाठी, स्टीव्ह आणि कॅमसाठी त्याहून वाईट काहीही नाही. आम्हाला रोज बाहेर जावे लागते आणि अपमान सहन करावा लागतो. आम्ही ते स्वीकारले, पण सर्वात मोठी किंमत मला आणि माझ्या पत्नीला मोजावी लागली. त्या काळात आम्ही आमचे बाळ गमावले. म्हणूनच जोपर्यंत सत्य स्वीकारले जात नाही, तोपर्यंत मला सर्वात जास्त वेदना होतात,"असे वॉर्नर म्हणाला..Who is Mahli Beardman? पदार्पणाच्या पाच षटकांत ५ विकेट्स! इंग्लंडची ८ बाद ६५ अशी दयनीय अवस्था, ऑस्ट्रेलियाच्या २१ वर्षीय गोलंदाजाचा कहर... Video .वॉर्नरने उस्मान ख्वाजाच्या चुकीच्या तपासाच्या दाव्याला पाठिंबा दिला. तो म्हणाला की, तपासादरम्यान विचारलेले काही प्रश्न आरोपींवर मुद्दाम लादले जात आहेत असे वाटले. काही प्रश्न एका अर्थाने खूपच आव्हानात्मक होते, कारण ते आमच्यावर लादले जात होते आणि आम्हाला पुढे जाऊन जबाबदारी स्वीकारावी लागली. शेवटी, आम्ही ते केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.