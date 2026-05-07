क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची पाकिस्तानला चपराक! IPL 2026 पूर्ण करा, वन डे मालिकेचा विचार करू नका; खेळाडूंना सूचना

Why Australian cricketers are skipping Pakistan ODIs? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पेक्षा पाकिस्तानविरुद्धची वन डे मालिका महत्त्वाची नाही... क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानमधील वन डे मालिका सुरू असताना आपल्या खेळाडूंना त्यांचे आयपीएलमधील सामने पूर्ण करण्याची परवानगी दिली आहे. सीएच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, ऑस्ट्रेलियन खेळाडू "आयपीएलमध्येच राहतील आणि त्यांचे सामने पूर्ण करतील." .क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) यांनी गुरुवारी (७ मे) संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण आले आहे. हे सामने ३० मे, २ जून आणि ४ जून रोजी होणार असून, ऑस्ट्रेलियन खेळाडू २३ मे रोजी इस्लामाबादमध्ये दाखल होणार आहेत. आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना ३१ मे रोजी होणार आहे..ऑस्ट्रेलियाचा नियमित वन डे संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्स , मिचेल मार्श, ट्रॅव्हिस हेड, टिम डेव्हिड, जोश हेझलवूड, झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस, कॅमेरॉन ग्रीन, मिचेल स्टार्क आणि मॅथ्यू शॉर्ट हे सध्या आयपीएल संघातून खेळत आहेत. आयपीएलचा लीग टप्पा २४ मे रोजी संपेल आणि तोपर्यंत १० पैकी सहा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले असतील. त्यामुळे अनेक खेळाडू त्यांच्या आयपीएलच्या जबाबदाऱ्यांमधून मोकळे झालेले असतील. कमिन्स, हेड, डेव्हिड, हेझलवूड, बार्टलेट आणि कॉनली यांसारख्या खेळाडूंना आयपीएल फ्रँचायझीसोबत रहावे लागेल, कारण ते प्रतिनिधित्व करत असलेले संघ प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहेत..सध्या गुणतालिकेतील अव्वल सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्स या दोन्ही फ्रँचायझींच्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी सांगितले की, ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंसह त्यांचे सर्व खेळाडू त्यांचे करार पूर्णपणे पाळतील आणि हंगामाच्या मध्यातून संघ सोडणार नाहीत. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला (CA) पाकिस्तान मालिकेसाठी अजून संघ निवडायचा आहे आणि ही निवड खेळाडूंच्या आयपीएलमधील जबाबदाऱ्यांशी संघर्ष होणार नाही अशा प्रकारे केली जाण्याची शक्यता आहे.