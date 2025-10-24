T20I World Record: ऑस्ट्रियाच्या क्रिकेटरचा धमाका! सूर्यकुमार अन् रिझवानला मागे टाकत रचला नवा विश्वविक्रम

ऑस्ट्रियाच्या करणवीर सिंगने रोमानियाविरुद्धच्या टी२० मालिकेत चमकदार कामगिरी केली. करणवीर २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने मोहम्मद रिझवान आणि सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला. .आयसीसीचा सहसदस्य असलेल्या ऑस्ट्रिया संघाचा स्टार फलंदाज करणवीर सिंग याने मोठा विश्वविक्रम केला आहे. ३० वर्षीय करणवीर सिंग नुसकात ऑस्ट्रियाकडून रोमानियाविरुद्ध टी२० मालिका खेळली. ऑस्ट्रिया संघ रोमानियाच्या दौऱ्यावर गेला होता. या दौऱ्यात करणवीर चांगलाच चमकला. त्याने चारपैकी तीन सामन्यात अर्धशतके केली. त्यामुळे त्याने भारताच्या सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानला मागे टाकले आहे..करणवीरने चार सामन्यात ६२ च्या सरासरीने २४८ धावा केल्या. त्याने ५७, ९०, ७४ आणि २७ धावांची खेळी या मालिकेदरम्यान केली. त्यामुळे त्याचे आता २०२५ वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ३२ सामन्यांत १४८८ धावा झाल्या आहेत. त्याने या संपूर्ण वर्षात २ शतके आणि १३ अर्धशतके केली. त्यामुळे तो आता २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू तर आहेत. पण त्याने यामुळे सूर्यकुमार आणि रिझवानचा विक्रम मोडला..करणवीर आता आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम मोहम्मद रिझवानच्या नावावर होता. त्याने २०२१ मध्ये २९ टी२० सामन्यांमध्ये १३२६ धावा केल्या होत्या. तसेच या यादीत रिझवानच्या पाठोपाठ सूर्यकुमार यादव आहे. सूर्यकुमारने २०२२ मध्ये ३१ टी२० सामन्यांमध्ये ११६४ धावा केल्या होत्या. दरम्यान, या यादीत करणवीरचा संघसहकारी बिलाल झालमाईने देखील चौथा क्रमांका मिळवला आहे. त्यानेही २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये १००० धावांचा टप्पा पार केला आहे..एकाच वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये सर्वाधिक धावा१४८८ धावा - करणवीर सिंग (ऑस्ट्रिया, २०२५)१३२६ धावा - मोहम्मद रिझवान (पाकिस्तान, २०२१)११६४ धावा - सूर्यकुमार यादव (भारत, २०२२)१००८ धावा - बिलाल झालमाई (ऑस्ट्रिया, २०२५).दरम्यान, ऑस्ट्रियाने केलेला रोमानियाचा दौरा त्यांच्यासाठी यशस्वी ठरला. कारण ऑस्ट्रियाने ४ सामन्यांची टी२० मालिका ३-१ अशा फरकाने जिंकली. पहिला सामना ऑस्ट्रियाने ४ विकेट्सने जिंकला होता, तर दुसरा सामना रोमानियाने ३ विकेट्सने जिंकला होता. तिसरा सामना ऑस्ट्रियाने ७ विकेट्सने सहज जिंकला, तर चौथा सामना ४२ धावांनी जिंकून ऑस्ट्रियाने मालिका जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.