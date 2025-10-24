Cricket

T20I World Record: ऑस्ट्रियाच्या क्रिकेटरचा धमाका! सूर्यकुमार अन् रिझवानला मागे टाकत रचला नवा विश्वविक्रम

Karanbir Shatters Mohammad Rizwan & Suryakumar Yadav’s T20I Record: करणवीर सिंगने ऑस्ट्रियाकडून रोमानियाविरुद्धच्या टी२० मालिकेत २४८ धावा करत मोहम्मद रिझवान आणि सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला.
Summary

  • ऑस्ट्रियाच्या करणवीर सिंगने रोमानियाविरुद्धच्या टी२० मालिकेत चमकदार कामगिरी केली.

  • करणवीर २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे.

  • त्याने मोहम्मद रिझवान आणि सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला.

