T20 WC, IND vs ENG: अक्षर पटेल मागे पळाला अन् सूर मारत अफळातून कॅच पकडला, गंभीरही खूश अन् बुमरहाचाही मोठा विक्रम

गुरुवारी (५ मार्च) भारत विरुद्ध इंग्लंड संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा उपांत्य सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी अफलातून कामगिरी करताना इंग्लंडसमोर २५४ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. इंग्लंडने या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवात आक्रमक केली, पण त्यांनी या प्रयत्नात विकेट्सही गमावल्या, यादरम्यान अक्षर पटेलने (Axar Patel) त्याच्या क्षेत्ररक्षणानेही मनं जिंकली आहे. त्याने दोन झेल घेतले, यातही त्याने इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकच्या झेलाने (Harry Brook Catch) सर्वांनाच चकीत केले..T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनची वादळी खेळी! विराटच्या विक्रमाशी बरोबरी; भारताच्या विक्रमी धावा, इंग्लंडला रडू आवरेना.इंग्लंडकडून फिल सॉल्ट आणि जॉस बटलर यांनी आक्रमक सुरुवात करताना पहिल्याच षटकात अर्शदीपविरुद्ध १३ धावा काढल्या. पण दुसऱ्या षटकात हार्दिकने पहिल्याच चेंडूवर सॉल्टला (५) चूक करण्यास भाग पाडले. त्याच्या बॅटला लागून उंच उडालेला चेंडू अक्षर पटेलने पकडला. तरी नंतर बटलरला ब्रुक साथ देत होता. त्यावेळी पाचव्या षटकात सूर्यकुमारने गोलंदाजीसाठी जसप्रीत बुमराहकडे चेंडू सोपवला..बुमराहने टाकलेल्या पहिल्याच चेंडूवर हॅरी ब्रुकने कव्हर्सवरून मोठा शॉट खेळला. पण अक्षर पटेलने चेंडूवर नजर ठेवत मागे पळत गेला, त्यानंतर त्याने डाईव्ह मारत दोन्ही हातांनी अफलातून झेल घेतला. त्याने घेतलेला झेल पाहून सर्वच चकीत झाले. त्याने झेल घेताच त्याला कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आनंदात मिठी मारली.याचवेळी भारताच्या डगआऊटमध्ये बसलेला भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर अत्यंक खूश झाला. तो अक्षरच्या झेलाचं कौतुक करत टाळ्या वाजवताना दिसला. या झेलामुळे इंग्लंडचा कर्णधार ब्रुक ७ धावांवर माघारी परतला..बुमराहचा विक्रमदरम्यान, या विकेटमुळे बुमराहच्या (Jasprit Bumrah) नावावर मोठा विक्रम झाला. त्याच्यासाठी ब्रुक त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील ५०० वी विकेट (500th International Wicket) ठरला. बुमराह ५०० आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेणारा भारताचा एकूण आठवा गोलंदाज, तर चौथा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. याआधी कपिल देव, झहीर खान आणि जवागल श्रीनाथ या वेगवान गोलंदाजांनी ५०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या होत्या.सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेणारे भारतीय(Most Wickets by Indian)९५३ विकेट्स - अनिल कुंबळे (४९९ डाव)७६५ विकेट्स - आर अश्विन (३७९ डाव)७०७ विकेट्स - हरभजन सिंग (४४२ डाव)६८७ विकेट्स - कपिल देव (४४८ डाव)६३४ विकेट्स - रवींद्र जडेजा (४४० डाव)५९७ विकेट्स - झहिर खान (३७३ डाव)५५१ विकेट्स - जवागल श्रीनाथ (३४८ डाव)५०० विकेट्स - जसप्रीत बुमराह (२७८ डाव).T20 WC, IND vs ENG SF: ३७ चौकार-षटकार… वर्ल्ड कप नॉक आऊटमधील सर्वोच्च धावसंख्या... संजू सॅमसनने हिटमॅन रोहितचा विक्रम मोडला, भारताचे ७ जबरदस्त विक्रम... .ब्रुकच्या या विकेटनंतरही बटलर आणि जेकॉब बेथल यांनी आक्रमक खेळ सुरु ठेवला होता. त्यांनी ५ षटकात संघाला ५० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. पण अखेर ६ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने जॉस बटलरला २५ धावांवर त्रिफळाचीत करत माघारी धाडले. मात्र बेथल आणि टॉम बँटन तरीही आक्रमक खेळ करतच होते. यादरम्यान ८ व्या षटकात बँटनला अक्षर पटेलने ५ चेंडूत १७ धावांवर असताना त्रिफळाचीत केले. तरी १० षटकात इंग्लंडने ४ बाद ११९ धावांपर्यंत मजल मारली.तत्पुर्वी,भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २५३ धावा केल्या. भारतासाठी संजू सॅमसनने ४२ चेंडूत ८९ धावांची खेळी केली. त्याने ८ चौकार आणि ७ षटकार मारले. शिवम दुबेने २५ चेंडूत ४३ धावा केल्या. इशान किशनने १८ चेंडूत ३९, हार्दिक पांड्याने १२ चेंडूत २७ आणि तिलक वर्माने ७ चेंडूत २१ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.