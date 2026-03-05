Cricket
T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनची वादळी खेळी! विराटच्या विक्रमाशी बरोबरी; भारताच्या विक्रमी धावा, इंग्लंडला रडू आवरेना
T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: मोठ्या आणि महत्त्वाच्या सामन्यात कसे खेळावे, हे संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) पुन्हा एकदा दाखवून दिले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत संजूने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना बेक्कार चोप देताना ८९ धावांची अविश्वसनीय खेळी केली. त्याच्या या खेळीने इंग्लंडच्या आत्मविश्वासाचा चुराडा केला. भारतीय फलंदाजांनीही संजूने रचलेल्या पायावर धावसंख्येचे मोठे इमले रचले.. भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील सर्वात वेगवान शतकांमध्ये दुसरे स्थान पटकावले. संजूने आज विराट कोहलीच्या मोठ्या विक्रमाशी बरोबरी केली आणि भारताने दोनशेपार धावांचा डोंगर उभा केला. वर्ल्ड कप नॉक आऊटमधील ही सर्वोत्तम धावसंख्या ठऱली.