Sanju Samson Video:'तुझं पदार्पण कधी झालंय...', अक्षर पटेलने हा प्रश्न विचारताच कशी होती सॅमसनची रिअॅक्शन?

Axar Patel Pulls Sanju Samson’s Leg: भारतीय संघाने संजू सॅमसनच्या ९७ धावांच्या खेळीच्या जोरावर टी२० वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या विजयाच्या आनंदात अक्षर पटेलने सॅमसनची मस्करी केली, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Axar Patel Pulls Sanju Samson’s Leg: भारतीय संघ टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत उपांत्य फेरीत पोहचला आहे. त्यामुळे सध्या भारतीय संघात आनंदाचे वातावरण आहे. याचाच प्रत्येय नुकताच व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओतून आला आहे, ज्यात अक्षर पटेल संजू सॅमसनची मस्करी करताना दिसत आहे.

