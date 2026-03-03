T20 World Cup मधून बाहेर होऊनही वेस्ट इंडिज-झिम्बाब्वेचे खेळाडू भारतातच अडकले, जाणून घ्या कारण

West Indies and Zimbabwe’s Return Delay: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. या स्पर्धेत २० संघ सहभागी झाले होते, यातील १२ संघाचे आव्हान पहिल्या फेरीतच संपले होते. त्यानंतर सुपर-८ फेरीही पूर्ण झाली असून या फेरीनंतर झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चार देशांचेही आव्हान संपले आहे. श्रीलंका मायदेशात खेळत होते, तर पाकिस्तान श्रीलंकेत होते. त्यामुळे या दोन्ही देशांचे खेळाडू घरी परतले. मात्र, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज (Zimbabwe and West Indies) या दोन्ही संघांचे आव्हान संपल्यानंतरही त्यांना भारतातच थांबावे लागणार आहे. .Rohit Sharma-Sanju Samson: 'दु:खी मत हो भाई...', T20 WC च्या पहिल्याच दिवशी रोहितने संजूला मिठी मारत काय सांगितलं होतं?; Video.झिम्बाब्वेने रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, तर वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध स्पर्धेतील शेवटचा सामना खेळला. त्यानंतर ते सोमवारी मायदेशी परतणार होते. मात्र सध्या आखाती देशात युद्धजनक परिस्थिती आहे. अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केला होता, त्यानंतर आखाती देशांमध्ये युद्धाचा (Gulf Nation Conflicts) भडका उडाला आहे. गेल्या काही दिवसांत आखाती देशांमध्ये मोठा तणाव आहे. या भागातील तणावाच्या कारणाने विमान सेवेवरही परिणाम झाला आहे. याच कारणाने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे या संघातील खेळाडूंना अद्याप मायदेशी परतता आलेलं नाही. याबाबत दोन्ही देशांच्या क्रिकेट बोर्डाने स्टेंटमेंट दिले आहे. .वेस्ट इंडिज क्रिकेटने म्हटले आहे की आखाती देशांमधील लष्करी कारवाईमुळे निर्माण झालेल्या सुरक्षा धोक्यांचा थेट परिणाम प्रवासावरील निर्बंधांवर झाले आहेत, यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झाला असून सुरक्षेच्या कारणाने विमान कंपन्यांना नियोजित सेवांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.''वेस्ट इंडिज क्रिकेट आयसीसी, संबंधित सरकारी अधिकारी आणि एअरलाईन पार्टनर्ससोबत यावर काम करत असून संघ आणि सपोर्ट स्टाफसाठी शक्य तितक्या लवकर सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.'.T20 WC, IND vs WI: 'संजू सॅमसन वर्ल्ड-क्लास खेळाडू...' गौतम गंभीरने नाबाद ९७ धावांनंतर गायले गोडवे; काय म्हणाला पाहा Video.याशिवाय झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने म्हटले आहे की 'झिम्बाव्वेचा पुरुष संघ सध्या टी२० वर्ल्ड कपमधील मोहिम संपल्यानंतर भारतात सुरक्षित आहे. झिम्बाब्वे संघ दुबईमार्गे मायदेशी परतणार होता. मात्र मध्य पूर्व आशियात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम प्रवासाच्या योजनेवर झाला आहे.' 'आसीसीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत आणि सुरक्षित पर्यायी प्रवास व्यवस्था करण्यासाठी ते काम करत आहेत. झिम्बाब्वे क्रिकेट आयसीसीच्या आणि संघव्यवस्थापनाच्या संपर्कात आहे.' झिम्बाब्वेचा संघ सध्या दिल्लीमध्ये आहे..दरम्यान, सध्या आयसीसी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या प्रवासाबाबत पर्यायी प्रवासाच्या व्यवस्था करण्यात व्यस्त आहे. पर्यायी आणि सुरक्षित व्यवस्था झाल्यानंतर हे खेळाडू आपापल्या मायदेशी परत जातील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.