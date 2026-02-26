T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघ २ बदलांसह उतरणार; झिम्बाब्वेविरुद्धच्या Playing XI मध्ये स्टार खेळाडू परतले, कोणाचा पत्ता झाला कट ?

India semifinal qualification equation explained: भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला सुपर ८ फेरीतील सामना चेन्नईत होणार आहे. भारतीय संघासाठी हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांच्यासाठी नेट रन रेट महत्त्वाचा आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये दोन बदल होणार, हे निश्चित झाले आहे. उप कर्णधार अक्षर पटेल ( Axar Patel) आजच्या सामन्यासाठी संघात पुनरागमन होत आहे. त्यासह संजू सॅमसनचेही ( Sanju Samson) आजच्या सामन्यात खेळणे पक्के झाले आहे. आता या दोघांसाठी कोणत्या दोन खेळाडूंना बाहेर बसवले जाईल?.सामन्याच्या सराव सत्रात संजू सॅमसनला कसून मेहनत घेताना पाहिले गेले होते आणि तेव्हाच त्याचे संघात पुनरागमन होईल, हे निश्चित मानले जात होते. त्याच्यासाठी रिंकू सिंगला संघाबाहेर बसवले जाणार आहे. रिंकू दोन दिवसांपूर्वी चेन्नईहून दिल्लीला तातडीने रवाना झाला होता. त्याचे वडील कर्करोगाशी झुंज देत आहेत आणि त्यांची प्रकृती फार ठिक नाही. त्यांना पाहण्यासाठी तो दिल्लीच्या रुग्णालयात पोहोचला होता, परंतु तो आता भारतीय ताफ्यात दाखल झाला आहे. पण, तो आजचा सामना खेळणार नाही..Explained : दक्षिण आफ्रिककडून वेस्ट इंडिजचा पराभव व्हावा, ही तर भारताची इच्छा! पण, का?.संजूच्या समावेशामुळे संघ व्यवस्थापन सलामीच्या जोडीत बदल करते की अभिषेक शर्मा व इशान किशन हीच जोडी कायम ठेवते, हे सामना सुरू झाल्यावर समजेल. अभिषेकने चार सामन्यांत ०,०,० व १५ धावा केल्या आहेत. अक्षर पटेलसाठी वॉशिंग्टन सुंदरला बसवले जाईल. अहमदाबाद येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अक्षरला न खेळवण्याची चूक संघ व्यवस्थापनाच्या लक्षात आली असेल..भारतीय संघ या वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये सहज पोहोचेल असे वाटले होते, परंतु आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवाने सर्व गणित बिघडवले आहे. भारताला आता उर्वरित दोन सामन्यांत ( झिम्बाब्वे व वेस्ट इंडिज) मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागणार आहे. तरच ते नेट रन रेट सुधारून उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतील. सध्या दक्षिण आफ्रिका व वेस्ट इंडिज हे प्रत्येकी २ गुणांसह आघाडीवर आहेत..Who is Auqib Nabi? रणजी स्पर्धेत ५५ विकेट्स घेणारा, वेगाचा नवा बादशाह... दिनेश कार्तिकने केले कौतुक; भारतीय संघात तो हवा....भारताचा संघ - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.