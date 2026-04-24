"ऐ, पार्टनर, आज सेलिब्रेशन तो बनता है!" विनोद कांबळी शिवाजी पार्क मैदानावर पोहोचला, सचिन तेंडुलकरच्या वाढदिवशी दिलं सरप्राईज Video

Vinod Kambli's "Aaj Celebration To Banta Hai" for Sachin Goes Viral: सचिन तेंडुलकरचा बालपणीचा मित्र आणि भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळीच्या एका Video ने चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे. महान फलंदाज तेंडुलकरला त्याच्या ५३ व्या वाढदिवसानिमित्त विनोदने खास सरप्राईज दिले आहे. एका आईस्क्रीम ब्रँडने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, विनोदने त्यांच्यातील नात्याला उजाळा दिला आणि हा सोहळा शिवाजी पार्कमध्ये साजरा केला. "ए पार्टनर, आज सेलिब्रेशन तर बनतं. हॅपी बर्थडे, पार्टनर," असे विनोद व्हिडिओमध्ये म्हणाला..तेंडुलकरसोबतच्या आपल्या नात्याबद्दल बोलताना विनोद म्हणाला, "हा माझ्यासाठी एक खास दिवस आहे. मला दरवर्षी २४ एप्रिलला माझा साथीदार सचिन तेंडुलकरची आठवण येते. आमच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासूनच्या अविश्वसनीय आठवणी आहेत, ज्यात आम्ही एकत्र वाढदिवस साजरे केले आणि मैदानांवर वर्चस्व गाजवले. ते नाते अतूट आहे." .गेल्या वर्षी विनोदला चालताही येत नव्हतं, अशी अवस्था झाली होती. विनोद चालण्यासाठी धडपडत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यानंतर क्रिकेटपटूंनी आणि चाहत्यांनी या माजी क्रिकेटपटूसाठी आर्थिक मदतीची विनंती केली होती. तेंडुलकर संकटाच्या काळात विनोदला मदत करण्यासाठी पुढे आला..Vinod Kambli Health : विनोदला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका; माजी क्रिकेटपटू एकत्र आले, आर्थिक मदतीसाठी WhatsApp ग्रुप, मित्राची माहिती.सचिन आणि विनोद या दोघांची मैत्री मुंबईतील शारदाश्रम विद्यामंदिर शाळेत झाली. वयाच्या १० व्या वर्षापासून हे दोघे एकत्र खेळू लागले. त्यांनी क्रिकेटचे प्राथमिक धडे ज्येष्ठ प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांच्याकडून घेतले. १९८८ मध्ये हॅरिस शिल्ड स्पर्धेत सेंट झेवियर्स हायस्कूल विरुद्ध खेळताना सचिन आणि विनोदने ६६४ धावांची अभेद्य भागीदारी करून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता. यामध्ये कांबळीने नाबाद ३४९, तर सचिनने नाबाद ३२६ धावा केल्या होत्या..२००९ मध्ये विनोद कांबळीने एका टीव्ही शोमध्ये "वाईट काळात सचिनने मला पुरेशी मदत केली नाही" असा आरोप केला होता, ज्यामुळे या प्रसिद्ध जोडीमध्ये अनेक वर्षे अबोला होता. २०१७ मध्ये एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात दोघे पुन्हा एकत्र आले आणि त्यांनी सर्व मतभेद विसरून एकमेकांना मिठी मारली. त्यानंतर त्यांच्यातील संवाद पुन्हा सुरू झाला.