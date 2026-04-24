Cricket

"ऐ, पार्टनर, आज सेलिब्रेशन तो बनता है!" विनोद कांबळी शिवाजी पार्क मैदानावर पोहोचला, सचिन तेंडुलकरच्या वाढदिवशी दिलं सरप्राईज Video

“Aye partner” Kambli Sachin viral moment: क्रिकेटप्रेमींसाठी एक भावनिक आणि खास क्षण पाहायला मिळाला, जेव्हा विनोद कांबळी याने सचिन तेंडुलकरच्या वाढदिवसानिमित्त शिवाजी पार्कवर सरप्राईज दिलं. “ऐ पार्टनर, आज सेलिब्रेशन तो बनता है!” असे म्हणत कांबळीने आपल्या जुन्या मित्राला शुभेच्छा दिल्या.
Vinod Kambli shares a heartwarming moment with Sachin Tendulkar during birthday celebrations

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vinod Kambli’s “Aaj Celebration To Banta Hai” for Sachin Goes Viral: सचिन तेंडुलकरचा बालपणीचा मित्र आणि भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळीच्या एका Video ने चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे. महान फलंदाज तेंडुलकरला त्याच्या ५३ व्या वाढदिवसानिमित्त विनोदने खास सरप्राईज दिले आहे. एका आईस्क्रीम ब्रँडने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, विनोदने त्यांच्यातील नात्याला उजाळा दिला आणि हा सोहळा शिवाजी पार्कमध्ये साजरा केला. "ए पार्टनर, आज सेलिब्रेशन तर बनतं. हॅपी बर्थडे, पार्टनर," असे विनोद व्हिडिओमध्ये म्हणाला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Sachin Tendulkar
cricket news today
Vinod Kambli

Related Stories

No stories found.