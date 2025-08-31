Duleep Trophy 2025: चौकार - षटकारांमध्येच वसुल केल्या ७० धावा! भारतीय फलंदाजाचे वादळी द्विशतक, संघाला पोहचवलं सेमीफायनलमध्ये

दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत आयुष बदोनीच्या वादळी द्विशतकाने उत्तर विभागाला सेमीफायनलमध्ये पोहोचवले. बदोनीने २२३ चेंडूत १३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद २०४ धावा केल्या. कर्णधार अंकित कुमार आणि यश धुल यांनीही दमदार खेळी केली..भारतात सध्या देशांतर्गत स्पर्धेच्या २०२५-२६ हंगामाला सुरुवात झाली आहे. दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेने या हंगामाला सुरुवात झाली. स्पर्धेच्या पहिल्याच फेरीत अनेक खेळाडूंनी मैदान गाजवलं. यातही २५ वर्षीय आयुष बडोनीने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने उत्तर विभागासाठी खळखणीत द्विशतक ठोकले आहे. उत्तर विभागाचा सामना पूर्व विभागाविरुद्ध बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंट्रल ऑफ एक्सलन्स मैदानात झाला. हा सामना अनिर्णित राहिला. बदोनीने द्विशतक करताच दोन्ही संघांनी एकमेकांशी हात मिळवत सामना अनिर्णित राहिल, हे मान्य केले..Duleep Trophy 2025: विदर्भाचा दानिश द्विशतकाच्या उंबरठ्यावर, तर RCB कर्णधार रजत पाटिदारचं २४ बाऊंड्रींसह आक्रमक शतक.या सामन्यात शेवटच्या दिवशी (३१ ऑगस्ट) उत्तर विभागाच्या दुसऱ्या डावात आयुष बडोनीने २२३ चेंडूत १३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद २०४ धावा केल्या. त्याने चौकार - षटकारांच्य मदतीनेच ७० धावा केल्या. त्याचे हे द्विशतक पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर विभागाने १४६.२ षटकात ४ बाद ६५८ धावांवर डाव घोषित केला. त्यामुळे दिवस संपण्याच्या अर्धातासापूर्वी दोन्ही संघांनी हात मिळवणी केली. पण पहिल्या डावात उत्तर विभागाने १७५ धावांची आघाडी घेतल्याने त्यांचा संघ उपांत्य फेरीत पोहचला आहे..दरम्यान उत्तर विभागाकडून दुसर्या डावात केवळ आयुष बदोनीने नाही, तर कर्णधार अंकित कुमार आणि यश धुल यांनीही दमदार फलंदाजी केली. कर्णधार अंकितचंही द्विशतक थोडक्यात हुकलं. तो ३२१ चेंडूत १९ चौकार आणि १ षटकारासह १९८ धावांवर बाद झाला. त्यांच्यात आणि धुल यांच्यात २४० धावांची भागीदारी झाली. धुलनेही शतक केले. त्याने बडोनीसह देखील १५० धावांची भागीदारी केली. धुलने १५७ चेंडूत १४ चौकार आणि ३ षटकारांसह १३३ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर निशांत सिंधूची बडोनीसह १५७ धावांची भागीदारी केली. सिंधूने ६८ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतक कन्हैय्या वाधवान आणि बडोनी यांच्यात नाबाद ५७ धावांची भागीदारी झाली..तत्पुर्वी, उत्तर विभागाने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात ९३.२ षटकात ४०५ धावा केल्या. त्यांच्याकडून कन्हैय्या वाधवानने ७६ धावा केल्या. आयुष बडोनीनेही ६३ धावांची खेळी केली. निशांत सिंधूने ४७ धावा केल्या, तर आकिब नबीने ४४ धावा केल्या. पूर्व विभागाकडून मनिषी याने ६ विकेट्स घेतल्या होत्या..Duleep Trophy 2025 : दुलीप करंडक आपल्या मूळ पदावर; नवोदित क्रिकेटपटूंना क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची उत्तम संधी.त्यानंतर पहिल्या डावात पूर्व विभागाने ५६.१ षटकात २३० धावाच केल्या. त्यामुळे त्यांना १७५ धावांची पिछाडी स्वीकारावी लागली. उत्तर विभागाकडून विराट सिंगने ६९ धावा केल्या. कर्णधार रियान परागने ३९ धावा केल्या, तर उत्कर्ष सिंगने ३८ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. उत्तर विभागाकडून आकिब नबीने ५ विकेट्स घेतल्या..FAQsआयुष बडोनीने किती धावा केल्या?(How many runs did Ayush Badoni score?)➤ आयुष बडोनीने पहिल्या डावात ६३ धाला आणि दुसऱ्या डावात नाबाद २०४ धावा केल्या.उत्तर विभागा पूर्व विभागाविरुद्धचा सामना कुठे झाला?(Where was the North Zone match played?)➤ बंगळुरूतील बीसीसीआय सेंट्रल ऑफ एक्सलन्स मैदानात.अंकित कुमार दुसऱ्या डावात किती धावांवर बाद झाला?(At what score was Ankit Kumar dismissed in 2nd Innings?)➤ तो १९८ धावांवर बाद झाला.उत्तर विभाग उपांत्य फेरीत कसा गेला?(How did North Zone qualify for the semifinal?)➤ पहिल्या डावात १७५ धावांची आघाडी घेतल्यामुळे.यश धुलने दुसऱ्या डावात किती धावा केल्या?(How many runs did Yash Dhull score in 2nd Innings?)➤ त्याने १३३ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.