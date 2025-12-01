SMAT 2025: आयुष म्हात्रेची बॅट पुन्हा तळपली! ९ षटकारांसह झळकावलं सलग दुसरं शतक, सूर्याकडून भरभरून कौतुक

सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत मुंबईने आंध्रप्रदेशवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला. १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने ५९ चेंडूत ५ चौकार व ९ षटकारांसह नाबाद १०४ धावा करत सलग दुसरे शतक झळकावले. सूर्यकुमार यादवसोबत त्याची १०५ धावांची भागीदारी निर्णायक ठरली..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील तिसऱ्या फेरीत मुंबईचा सामना आंध्रप्रदेशविरुद्ध पार पडला. लखनौमधील एकाना स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात मुंबईने ९ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. मुंबईचा हा सलग तिसरा विजय ठरला. मुंबईच्या विजयात १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने शतक करत मोलाचा वाटा उचलला..SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी.या सामन्यात आंध्रप्रदेशने मुंबईसमोर १६० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने १५.२ षटकात आयुषच्या शतकाच्या जोरावर एक विकेट गमावत १६२ धावा करून सहज पूर्ण केला.मुंबईकडून आयुष म्हात्रे आणि अजिंक्य रहाणे यांनी डावाची सुरुवात केली होती. आयुष आक्रमक खेळत होता, त्याने रहाणेसोबत सलामीला ५७ धावांची अर्धशतकी भागीदारी केली. पण रहाणेला ६ व्या षटकात पृथ्वी राज याराने १८ धावांवर बाद केले. .पण नंतर आयुषला सूर्यकुमार यादवची साथ मिळाली. सूर्या एक बाजूने आक्रमक खेळणाऱ्या आयुषला चांगली साथ देत होता. त्यामुळे आयुषने ५८ चेंडूतच त्याचे शतक पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने चौकारासह मुंबईच्या विजयावरही शिक्कामोर्तब केले. आयुषने सूर्यकुमार यादवसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १०५ धावांची नाबाद शतकी भागीदारी केली. आयुषने ५९ चेंडूत ५ चौकार आणि ९ षटकारांसह १०४ धावांची नाबाद शतकी खेळी केली. तसेच सूर्यकुमारने २१ चेंडूत नाबाद ३१ धावांची खेळी केली..SMAT 2025: १६ सिक्स, ८ फोर... अभिषेक शर्माचे वादळी शतक, रोहितच्या विक्रमाशी बरोबरी; पंजाबच्या T20 सामन्यात ३०० धावा पार.आयुषचे हे सलग दुसरं शतक आहे. त्याने विदर्भाविरुद्धही नाबाद ११० धावांची शतकी खेळी केली होती. तो सर्वात कमी वयात प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए आणि टी२० अशा तिन्ही प्रकारात शतक करणारा भारतीय खेळाडू आहे. दरम्यान, आयुषने सलग दुसरं शतक ठोकल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने त्याच्यासोबतच फोटो इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट करत कौतुक केले आहे. त्याने लिहिले की 'आजच्या सामन्यातील स्टार खेळाडूकडून मॅचविनिंग खेळी.' या पुढे त्याने हॅशटॅग देत 'मानला' असंही लिहिलं..दरम्यान, या सामन्यात आंध्रप्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १५९ धावा केल्या. आंध्रप्रदेशकडून कर्णधार रिकी भूईने ४० चेंडूत ४८ धावांची खेळी केली. तसेच एसडीएनव्ही प्रसादने ३२ चेंडूत ४४ धावांची नाबाद खेळी केली. याशिवाय केएल भरतने २५ चेंडूत ३० धावांची खेळी केली. बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत.मुंबईकडून गोलंदाजी करताना तुषार देशपांडेने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच साईराज पाटीलने २ विकेट्स घेतल्या, तर शम्स मुलानीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.