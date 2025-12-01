Cricket

SMAT 2025: आयुष म्हात्रेची बॅट पुन्हा तळपली! ९ षटकारांसह झळकावलं सलग दुसरं शतक, सूर्याकडून भरभरून कौतुक

Mumbai’s Ayush Mhatre Slams 2nd Consecutive Century: मुंबईच्या १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत सलग दुसरं शतक ठोकलं आणि मुंबईला तिसरा विजय मिळवून दिला. त्याच्या शतकानंतर त्याचे सूर्यकुमार यादवने कौतुक केले.
Suryakumar Yadav - Ayush Mhatre | SMAT 2025

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत मुंबईने आंध्रप्रदेशवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने ५९ चेंडूत ५ चौकार व ९ षटकारांसह नाबाद १०४ धावा करत सलग दुसरे शतक झळकावले.

  • सूर्यकुमार यादवसोबत त्याची १०५ धावांची भागीदारी निर्णायक ठरली.

