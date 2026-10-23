Cricket

Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रेच्या दुखापतीवर सर्जरी... IPL 2027 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सची डोकेदुखी वाढली! जाणून घ्या नेमकं काय झालं?

Ayush Mhatre injury update ahead of IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्सचा युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे याच्यावर सर्जरी करण्यात आली आहे. मुंबईकडून रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळताना त्याला उजव्या हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली होती.
Ayush Mhatre ruled out of Mumbai’s next three Ranji matches

Ayush Mhatre ruled out of Mumbai’s next three Ranji matches

Swadesh Ghanekar
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Ayush Mhatre undergoes surgery after right hamstring tear: भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आणि मुंबई संघाचा उप कर्णधार आयुष म्हात्रे याच्या उजव्या हॅमस्ट्रिंगवर यशस्वी सर्जरी करण्यात आली आणि तो जवळपास २ ते ३ महिने क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे. म्हात्रेला रणजी करंडक स्पर्धेत मुंबई विरुद्ध चंदीगड सामन्यात ग्रेड ४ ची दुखापत झाली होती आणि त्याने सामन्यातून माघार घेतली होती. आयपीएलच्या मागील पर्वात चेन्नई सुपर किंग्सच्या युवा फलंदाजाला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यातही हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती आणि त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली होती. त्यानंतर त्याला झालेली ही पहिलीच दुखापत आहे.

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