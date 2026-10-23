Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रेच्या दुखापतीवर सर्जरी... IPL 2027 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सची डोकेदुखी वाढली! जाणून घ्या नेमकं काय झालं?

Ayush Mhatre undergoes surgery after right hamstring tear: भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आणि मुंबई संघाचा उप कर्णधार आयुष म्हात्रे याच्या उजव्या हॅमस्ट्रिंगवर यशस्वी सर्जरी करण्यात आली आणि तो जवळपास २ ते ३ महिने क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे. म्हात्रेला रणजी करंडक स्पर्धेत मुंबई विरुद्ध चंदीगड सामन्यात ग्रेड ४ ची दुखापत झाली होती आणि त्याने सामन्यातून माघार घेतली होती. आयपीएलच्या मागील पर्वात चेन्नई सुपर किंग्सच्या युवा फलंदाजाला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यातही हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती आणि त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली होती. त्यानंतर त्याला झालेली ही पहिलीच दुखापत आहे.."आयुष म्हात्रेवर गुरुवारी मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात डॉ. दिनशॉ परडीवाला यांनी उजव्या हॅमस्ट्रिंगची शस्त्रक्रिया केली," अशी माहिती बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयला दिली. "सध्या त्याची प्रकृती सुधारत असून, पूर्णपणे बरे होऊन स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परतण्यासाठी त्याला अंदाजे २-३ महिने लागतील अशी अपेक्षा आहे. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि शुक्रवार सकाळपर्यंत आयुषने कुबड्यांच्या साहाय्याने हळूहळू चालायलाही सुरुवात केली होती," असे सूत्राने सांगितले..WTC Standing : याला म्हणतात बदला! दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला डावाने लोळवले, झळ भारताला सोसावी लागली; अंतिम फेरीतून OUT?.आयपीएलमध्ये झालेल्या दुखापतीनंतर १९ वर्षीय फलंदाज बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये जवळपास तीन महिने होता. पण, रणजी करंडक स्पर्धेत परतल्यानंतर त्याला पुन्हा दुखापत झाली आणि त्याला संपूर्ण हंगामातून माघार घ्यावी लागली आहे. त्याच्या जागी मुंबईच्या संघात अंगकृश रघुवंशीला संधी मिळाली आहे आणि त्याने हिमाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात दिव्यांश सक्सेनासह सलामीला खेळ केला..आयुष म्हात्रेने १४ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ७०८ धावा केल्या आहेत आणि त्यात दोन शतकं व दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ७ सामन्यांत ४५८ आणि ट्वेंटी-२०त १९ सामन्यांत ७६६ धावा त्याने केल्या आहेत. आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना त्याने १३ सामन्यांत ४४१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.