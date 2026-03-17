सुनील गावस्करांच्या विधानाने "पाकड्यांना" मिरची झोंबली! भारताच्या महान फलंदाजाचा केला अपमान; इंग्लंडमध्ये बसून केलं ट्विट...

Azeem Rafiq reaction to Sunil Gavaskar Abrar Ahmed controversy: भारताचे महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी द हंड्रेड लीगमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझीच्या संघाने पाकिस्तानी अबरार अहमदला करारबद्ध केल्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे पाकिस्तानी आपल्याकडून पैसे कमावतात आणि त्यानेच शस्त्र खरेदी करून आपल्याच लोकांना व जवानांना मारतात, असे स्पष्ट विधान गावस्कर यांनी केले होते. काव्या मारनचा मालकी हक्क असलेल्या सनरायझर्स लीड्स संघाने हंड्रेड लीगमध्ये अबरारला २.३४ कोटींत आपल्या ताफ्यात घेतले. त्यावरून भारतीय संतापले आणि त्यात गावस्करांनीही चिडचिड व्यक्त केली..मुंबईवर २००८ साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंची इंडियन प्रीमिअर लीगमधून हकालपट्टी करण्यात आली. आयपीएल फ्रँचायझींची विविध लीगमध्ये गुंतवणूक आहे आणि त्यातही पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतीय फ्रँचायझींनी दूरच ठेवले आहे. पण, काव्या मारनने २.३४ कोटी मोजून हंड्रेड लीगमध्ये अबरारला करारबद्ध केले..FACT CHECK : इशान किशन, अभिषेक शर्मा यांचा SRH कडून IPL 2026 खेळण्यास नकार? काव्या मारनचा नोंदवला निषेध... जाणून घ्या सत्य .गावस्कर म्हणाले की, पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना पगार देऊन, भारतीय फ्रँचायझी मालक अप्रत्यक्षपणे भारतीय सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूला हातभार लावत आहे. ते एका पाकिस्तानी खेळाडूला जे शुल्क देतात, जो नंतर आपल्या सरकारला आयकर भरतो आणि ते सरकार शस्त्रे खरेदी करते, ते अप्रत्यक्षपणे भारतीय सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूला हातभार लावते..आता कराचीत जन्मलेल्या इंग्लिश क्रिकेटपटू आझीम रफिक यांनी गावस्करांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना हास्यास्पद' आणि 'घृणास्पद' म्टले आहे. त्याने ट्विट केले की, "हे पूर्णपणे हास्यास्पद आहे आणि याचा निषेध झाला पाहिजे. अशा टिप्पण्या कशा काय स्वीकारार्ह असू शकतात? तुम्ही किती धावा केल्या आहेत याची मला पर्वा नाही. गावस्कर यांच्याकडून अत्यंत घृणास्पद गोष्टी घडल्या आहेत," असे यॉर्कशायरच्या माजी ऑफस्पिनरने X पोस्ट केले.