'जा, बापासोबत रिक्षा चालव'! Mohammed Siraj ने ट्रोलिंगवर व्यक्त केल्या मनातील भावना; म्हणाला, लोकं असंच करतात...

Mohammed Siraj opens up about trolling : मोहम्मद सिराजने काही वर्षांपूर्वीच्या ट्रोलिंगच्या अनुभवांबद्दल उघडपणे मन मोकळं केलं आहे. आयपीएलमध्ये त्याची कामगिरी चांगली झालेली नसताना सोशल मीडियावर काही लोकांनी अत्यंत घाणेरडी आणि वैयक्तिक टीका केल्याचं त्याने सांगितले.
Swadesh Ghanekar
‘Baap Ke Saath Auto Chalao’ comment and Siraj’s emotional response : जसप्रीत बुमराहच्या खांद्याला खांदा लावून मोहम्मद सिराज भारतीय संघाला एकामागून एक विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतोय. पण, एक रिक्षा चालकाचा मुलगा ते टीम इंडियाचा प्रमुख गोलंदाज, हा सिराजचा प्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. या प्रवासात त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, अनेकांचे टोमणे ऐकावे लागले. त्यानंतरही तो न खचता आपल्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करत राहिला.. परंतु या प्रवसात ऐकाव्या लागलेल्या काही गोष्टी अजूनही त्याच्या मनात घर करून आहेत...

