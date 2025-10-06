'जा, बापासोबत रिक्षा चालव'! Mohammed Siraj ने ट्रोलिंगवर व्यक्त केल्या मनातील भावना; म्हणाला, लोकं असंच करतात...

‘Baap Ke Saath Auto Chalao’ comment and Siraj’s emotional response : जसप्रीत बुमराहच्या खांद्याला खांदा लावून मोहम्मद सिराज भारतीय संघाला एकामागून एक विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतोय. पण, एक रिक्षा चालकाचा मुलगा ते टीम इंडियाचा प्रमुख गोलंदाज, हा सिराजचा प्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. या प्रवासात त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, अनेकांचे टोमणे ऐकावे लागले. त्यानंतरही तो न खचता आपल्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करत राहिला.. परंतु या प्रवसात ऐकाव्या लागलेल्या काही गोष्टी अजूनही त्याच्या मनात घर करून आहेत....मोहम्मद सिराज यापूर्वीही अनेकांदा त्याच्यावरील टीकेवर व ऐकाव्या लागलेल्या टोमण्यावर व्यक्त झाला आहे. मोहम्मद सिराजचे वडील हे रिक्षा चालक होते. काही लोकांनी सिराजला जा आपल्या वडिलांसोबत रिक्षा चालव, असा सल्ला दिला होता. सिराज सांगतो, मला खूप वाईट ट्रोल केले गेले. जेव्हा तुम्ही चांगली कामगिरी करता, चाहते आणि जग तुमच्यासोबत असतं... तेव्हा म्हणतात, सिराजसारखा कोणी नाही. पण, पुढच्या सामन्यात जेव्हा तुम्ही खराब कामगिरी करता, तेव्हा अरे हा काय गोलंदाज आहे, असेही म्हणतात. जा आणि बापासोबत रिक्षा चालव.. .IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI? .तुम्ही एका सामन्यात हिरो असता आणि लगेच झिरो होता, अशीही खंत सिराजने व्यक्त केली. तो म्हणाला, लोकं लगेच बदलतात? त्यामुळे मी ठरवलंय की या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचे नाही. माझे सहकारी आणि कुटुंब काय विचार करते, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. लोकाचं काय... मला त्याची परवा नाही. .सिराजने इंग्लंड दौरा गाजवला आणि पाचही कसोटी सामन्यांत खेळून भारताच्या जलदगती गोलंदाजांची भीस्त सांभाळली. सिराजने ४२ कसोटी सामन्यांत १३० विकेट्स घेतल्या आहेत. ४४ वन डे व १६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याच्या नावावर अनुक्रमे ७१ व १४ विकेट्स आहेत. .ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: भारताच्या पोरींनी शेजाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, पाकिस्तानची गुणतालिकेत गोची केली.ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेत जसप्रीत बुमराहच्या गैरहजेरीत सिराजच्या खांद्यावर जबाबदारी असणार आहे. त्याच्यासोबतीला हर्षित राणा व अर्शदीप सिंग आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.