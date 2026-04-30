Babar Azam घरगुती वाघ! PSL मध्ये शतक झळकावून केली विराट कोहली, अभिषेक शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी; रोहितला मागे सोडले

Babar Azam breaks Faf du Plessis captaincy record: पेशावर झाल्मी संघाने पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ मध्ये इस्लामाबाद युनायटेड संघावर विजय मिळवून क्वालिफायरमध्ये जागा पक्की केली. या सामन्यात पेशावरकडून बाबर आजमने ५९ चेंडूंत १०३ धावांची नाबाद खेळी केली आणि प्रथम फलंदाजीला आलेल्या संघाला ७ बाद २२१ धावांपर्यंत पोहोचवले. इस्लामाबाद संघाला ७० धावांनी हा सामना गमवावा लागला. त्यांचा संपूर्ण संघ १५१ धावांतच गारद झाला. या विजयासह पेशावर झाल्मी संघाने ३ मे रोजी होणाऱ्या अंतिम फेरीतील जागा पक्की केली आहे..बाबरने या अविस्मरणीय शतकासह इतिहास घडवला. कर्णधार म्हणून बाबरचे हे ११ वे ट्वेंटी-२० शतक ठरले, जे या फॉरमॅटमधील कोणत्याही कर्णधारापेक्षा सर्वाधिक आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या फॅफ ड्यू प्लेसिसला (८ ) मागे टाकले. कर्णधार म्हणून भारताचा विराट कोहली पाच शतकांसह चौथ्या क्रमांकावर यादीत आहे..बाबरने एकाच देशात सर्वाधिक ट्वेंटी-२० शतकांच्या बाबतीत अभिषेक शर्मा आणि कोहली यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. बाबरच्या नावावर पाकिस्तानमध्ये आठ ट्वेंटी-२० शतके आहेत, तर भारतात कोहली आणि अभिषेकच्या नावावर आठ शतके आहेत. पीएसएलच्या इतिहासातील हे बाबरचे चौथे शतक होते, ज्यामुळे त्याने या स्पर्धेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या उस्मान खानच्या विक्रमाची बरोबरी केली. पीएसएल २०२६ मध्ये ५८८ धावा करून, त्याने आता एकाच पीएसएल हंगामात सर्वाधिक धावा करण्याचा फखर जमानच्या २०२२ सालच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.."मी माझ्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये परत येत आहे, असे मला आता वाटू लागले आहे. माझ्या कौशल्यांवर विश्वास ठेवण्याचा आणि परिस्थितीनुसार खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे. खेळपट्टीची मागणी काय आहे, वेगवेगळ्या गोलंदाजांना कसे सामोरे जायचे आणि आक्रमण कधी करायचे, यावर पीएसएलपूर्वी मेहनत घेतली होती आणि ती आता कामी येत आहे. मला हे सातत्य टिकवून ठेवायचे आहे," असे बाबर सामन्यानंतर म्हणाला..बाबरच्या नावावर ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ३५८ सामन्यांत १२४९३ धावा आहेत. त्यात १३ शतकं व १०१ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तो ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो आठव्या क्रमांकावर आहे. बाबरने या शतकी खेळीसह रोहित शर्मा ( १२३८५) व क्विंटन डी कॉक ( १२४५४) यांना मागे सोडले आहे.