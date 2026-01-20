Cricket

Babar Azam Video: बाबर 'हजम'! पाकिस्तानच्या सो कॉल्ड स्टारचे BBL मध्ये ग्रह झाले खराब! एकामागून एक अपयश

Babar Azam Dismissed for Duck in BBL 2025-26 Qualifier: बिग बॅश लीग २०२५-२६ मध्ये बाबर आझमचे अपयश कायम आहे. सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स सामन्यात बाबर आझमला दुसऱ्याच चेंडूवर बाद झाला.
Babar Azam’s horror run continues with a 2-ball duck in BBL : बिग बॅश लीग २०२५-२६ स्पर्धा सध्या शेवटच्या टप्प्यात असून बाद फेरीचे सामने सुरू आहेत. या स्पर्धेत मंगळवारी (२० जानेवारी) सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स संघात क्वालिफायरचा सामना झाला.

पर्थला झालेल्या या सामन्यात पर्थ स्कॉचर्सने (Perth Scorchers) ४८ धावांनी विजय मिळवत थेट अंतिम सामना गाठला. मात्र सिडनी सिक्सर्सला (Sydney Sixers) अंतिम सामना गाठण्यासाठी आता आणखी एक संधी चॅलेंजर सामन्यात असेल. तथापि, या सामन्यातही बाबर आझमचे (Babar Azam) अपयश कायम राहिले आहे.

BBL मध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंची लाज निघाली; Babar Azam च नाही, तर रिझवान, आफ्रिदीचाही झाला अपमान
