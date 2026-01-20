Babar Azam Video: बाबर 'हजम'! पाकिस्तानच्या सो कॉल्ड स्टारचे BBL मध्ये ग्रह झाले खराब! एकामागून एक अपयश

Babar Azam’s horror run continues with a 2-ball duck in BBL : बिग बॅश लीग २०२५-२६ स्पर्धा सध्या शेवटच्या टप्प्यात असून बाद फेरीचे सामने सुरू आहेत. या स्पर्धेत मंगळवारी (२० जानेवारी) सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स संघात क्वालिफायरचा सामना झाला. पर्थला झालेल्या या सामन्यात पर्थ स्कॉचर्सने (Perth Scorchers) ४८ धावांनी विजय मिळवत थेट अंतिम सामना गाठला. मात्र सिडनी सिक्सर्सला (Sydney Sixers) अंतिम सामना गाठण्यासाठी आता आणखी एक संधी चॅलेंजर सामन्यात असेल. तथापि, या सामन्यातही बाबर आझमचे (Babar Azam) अपयश कायम राहिले आहे..BBL मध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंची लाज निघाली; Babar Azam च नाही, तर रिझवान, आफ्रिदीचाही झाला अपमान.या सामन्यात स्कॉचर्सने सिडनीला १४८ धावांचे लक्ष्य दिले होते. पण लक्ष्याचा पाठलाग करताना सिडनी सिक्सर्सचा संघ १५ षटकातच ९९ धावांवर गारद झाला. या सामन्यातही एकटा स्टीव्ह स्मिथ लढला.सिक्सर्सकडून बाबर आझम स्टीव्ह स्मिथसोबत सलामीला फलंदाजीला उतरला होता. पण पहिल्या दोन चेंडूंचाच सामना तो करून शकला..स्कॉचर्सकडून पहिल्या षटकात गोलंदाजीसाठी कुपर कोनोली उतरला. त्याच्या पहिल्या चेंडूवर बाबर आझमला एकही धाव करता आली नाही. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर बाबर आझमने पुढे येऊन ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण जोश इंग्लिसने चपळाईने त्याला यष्टीचीत केले. त्यामुळे बाबर आझमला दोन चेंडूत भोपळाही न फोडता शून्यावर माघारी परतावे लागले..बाबर आझमचे बीबीएलमध्ये अपयशबाबर आझमसाठी बिग बॅश २०२५-२६ (BBL) फारसे खास ठरलेले नाही. काही दिवसांपूर्वीच स्टीव्ह स्मिथने त्याला एकेरी धावेसाठी नकार दिल्याने तो बराच ट्रोल झाला होता. सिडनी थंडर्स विरूद्धच्या सामन्यात स्मिथने 'पॉवर सर्ज' घेण्यासाठी बाबर आझमला स्ट्राईकपासून दूर ठेवले होते. बाबर आझमने बीबीएलमध्ये गेल्या १० सामन्यात दोनदाच अर्धशतक केले आहे. तसेच त्याला ६ सामन्यात १५ धावांचा टप्पाही पार करता आलेला नाही. गेल्या सामन्यात ब्रिस्बेन हिटविरुद्धही तो १ धावेवरच बाद झाला होता. त्याने पहिल्यांदाच बीबीएलमध्ये खेळताना ११ सामन्यांत केवळ २०२ धावा केल्या आहेत..BBL 2026 : Steve Smith चे खणखणीत शतक, बाबर आझमची चिडचिड! व्यर्थ गेली डेव्हिड वॉर्नरची सेंच्युरी Video Viral.स्कॉचर्सने जिंकला सामनातथापि, मंगळवारी झालेल्या सामन्यात बाबर बाद झाल्यानंतर सिक्सर्ककडून स्टीव्ह स्मिथने २४ चेंडूत ३७ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणी खास काहीच करू शकले नाहीत. केवळ लचलन शॉ यालाच १५ धावा करता आल्या. बाकी कोणाही टप्पाही पार केला नाही. स्कॉचर्सकडून माहली बिअर्डमन याने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.तत्पुर्वी, स्कॉचर्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १४७ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून फिन ऍलनने सर्वाधिक ४९ धावा केल्या. याशिवाय कर्णधार ऍश्टन टर्नरने २९ धावा केल्या, तर झाय रिचर्डसनने २० धावांची खेळी केली. सिक्सर्सकडून मिचेल स्टार्क, बेन ड्वारशुई आणि जॅक एडवर्ड्स यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.