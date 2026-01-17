BBL मध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंची लाज निघाली; Babar Azam च नाही, तर रिझवान, आफ्रिदीचाही झाला अपमान

बीग बॅश लीग २०२५-२६ स्पर्धा (BBL) सध्या उत्कंठावर्धक सुरू आहे. अनेक खेळाडू या स्पर्धेत छाप पाडताना दिसत आहेत. मात्र पाकिस्तानच्या स्टार खेळाडूंची मात्र या स्पर्धेत लाज काढली गेल्याचे चित्र दिसत आहे. शुक्रवारी सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध सिडनी थंडर्स संघात झालेल्या सामन्यात तर बाबर आझर (Babar Azam) चर्चेचा विषय ठरला. यापूर्वीही पाकिस्तानच्या काही खेळाडूंबाबत लाजीरवाण्या घटना घडल्या आहेत. .IND vs NZ, Viral Video: विराट कोहलीचा चाहता अचानक मैदानात पळत आला अन् थेट मिठीच मारली, पुढे काय झालं पाहा.बाबर आझम अन् स्टीव्ह स्मिथमधील नाराजी नाट्यशुक्रवारी झालेल्या सामन्यात स्टीव्ह स्मिथ (Steve Smith) आणि बाबर आझम सिडनी सिक्सर्सकडून खेळत होते. यावेळी प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना थंडर्सचा कर्णधार डेव्हिड वॉर्नरने मारलेला एका शॉटवर बाबरला चौकार आडवताच आला नाही. तो चौकार आडवण्यासाठी बाबर आणि स्मिथ दोघेही पळत येत होते. यावेळी बाबर तो चेंडू आडवू शकतो, हे लक्षात घेत स्मिथने त्याचा वेग कमी केला. मात्र बाबरने तो चौकार आडवला नाही. ते पाहून स्मिथही चकीत झाला. .त्यानंतर थंडर्सने दिलेल्या १९० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना स्मिथ आणि बाबर यांच्यात सलामीला १४१ धावांची भागीदारी झाली होती. स्मिथ वेगात धावा करत होता, तर बाबर त्याला साथ देत होता. यावेळी ११ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाबरने लाँग ऑनला चेंडू मारल्यानंतर एक धाव घेण्यासाठी कॉल दिला, पण स्मिथने त्याला नकार देत परत पाठवलं. एक धाव सहज शक्य असतानाही स्मिथने नकार दिल्याने बाबर वैतागल्याचे दिसला. स्मिथने नंतर दोन षटकांसाठी असलेला 'पॉवर सर्ज' घेतला, ज्यात क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला ३० यार्ड सर्कल बाहेर केवळ दोन खेळाडू क्षेत्ररक्षणासाठी ठेता येतात. यावेळी स्मिथने त्याचा निर्णय योग्य असल्याचेही दाखवून देत १२ षटकात तब्बल ३२ धावा चोपल्या. पण त्यानंतर १३ व्या षटकात जेव्हा बाबर फलंदाजीला आला, तेव्हा पहिल्याच चेंडूवर तो नॅथन मॅकअँड्र्यूकडून त्रिफळाचीत झाला. त्यामुळे त्याला ४७ धावांवरच माघारी परतावे लागले. पण स्मिथने शतक करत संघाला ५ विकेट्सने विजय मिळवून दिला..रिझवानला फलंदाजी करताना अचानक मैदानाबाहेर काढलंपाकिस्तानचा माजी कर्णधार मोहम्मद रिझवानबाबतही (Mohammad Rizwan) असंच काहीसं काही दिवसांपूर्वीच घडलं. १२ जानेवारी रोजी मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध सिडनी थंडर्स संघात सामना झाला. या सामन्यात रेनेगेड्सने १८ व्या षटकापर्यंत ४ बाद १५४ धावा केल्या होत्या. त्यावेळी मोहम्मद रिझवान आणि हसन खान यांची भागीदारी रंगत होती. मात्र रिझवानला वेगात खेळता येत नव्हते. त्यामुळे १८ व्या षटकाचा शेवटचा चेंडू पडताच रेनेगेड्सचा कर्णधार विल सदरलँडने रिझवानला मैदानाबाहेर बोलवून रिटायर्ड आऊट होण्यास सांगितले. त्यावर रिझवान काहीसा निराश दिसत होता. रिझवान २३ चेंडूत २६ धावा करून माघारी परतला. यानंतरही रेनेगेड्सला २० षटकात ८ बाद १७० धावा करता आल्या. मात्र रिझवानला रिटायर्ड हर्ट करून त्याचा अपमान करण्यात आल्याच्या भावना त्याच्या चाहत्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या आणि त्याला बीबीएल सोडण्याचाही सल्लाही देण्यात आला. हा सामना सिडनी थंडर्सने जिंकला..BBL 2026 : Steve Smith चे खणखणीत शतक, बाबर आझमची चिडचिड! व्यर्थ गेली डेव्हिड वॉर्नरची सेंच्युरी Video Viral.शाहिन आफ्रिदीला गोलंदाजीपासूनच रोखलंशाहिन आफ्रिदी (Shaheen Afridi) सध्या बीबीएलमध्ये झालेल्या दुखापतीनंतर मायदेशी परतला आहे. मात्र त्यापूर्वी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध ब्रिस्बेन हिट संघात सामना झाला. या सामन्यात ब्रिस्बेन हिटकडून पहिलाच सामना खेळणाऱ्या शाहिन आफ्रिदीला गोलंदाजीपासून रोखण्यात आले होते. या सामन्यात शाहिन आफ्रिदीने पहिल्या दोन षटकात भरपूर धावा खर्च केल्या होत्या. त्याच्या तिसऱ्या षटकातही तो महागडा ठरताना दिसत होता. पण चौथ्या चेंडूनंतर त्याला गोलंदाजीपासून अंपायरने थांबवले. त्याने तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चार चेंडूतच दोन फुलटॉस टाकले. त्यामुळे नियमानुसार त्याला नंतर गोलंदाजीच करता आली नाही. त्याने २.४ षटके गोलंदाजी करताना तब्बल ४३ धावा खर्च केल्या..तथापि, नंतर तो आणखी तीन सामने खेळला. ज्यात त्याने दोनच विकेट घेतल्या. पण नंतर दुखापतीमुळे तो या बीबीएलमधून बाहेर झाला आणि परत पाकिस्तान परतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.