BABAR AZAM: पहिल्या टेस्टमधून बाहेर, पण आता कमबॅकसाठी सज्ज? बाबर आझमच्या फिटनेसवर पाकिस्तान टीम मॅनेजमेंटने दिली मोठी अपडेट

Babar Azam Fitness Update: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज आणि कसोटी संघाचा कर्णधार बाबर आझम(Babar Azam)इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. दुखापतीमुळे बाबरला पहिल्या कसोटी सामन्यातून बाहेर बसावं लागलं होतं. मात्र, आता त्याच्या फिटनेसबाबत पाकिस्तान संघाकडून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे..इंग्लंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना २७ ऑगस्टपासून लॉर्ड्सच्या मैदानावर सुरू होणार आहे. पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानला इंग्लंडकडून एक डाव आणि १०३ धावांनी मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानला जोरदार पुनरागमन करावं लागणार आहे. अशा परिस्थितीत बाबर आझमची टीममध्ये वापसी पाकिस्तानसाठी महत्त्वाची ठरू शकते..PAK vs ENG: पाकिस्तानचा पुन्हा फ्लॉप शो; इंग्लंडसमोर पत्त्यांसारखा कोसळला संघ, एक डाव अन् १०३ धावांनी दारुण पराभव, नेमकं कुठे चुकलं?.बाबर आझमच्या फिटनेसवर काय म्हणाला टीम मॅनेजमेंट?पाकिस्तानचा गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुलने बाबरच्या फिटनेसबाबत सकारात्मक माहिती दिली आहे. बाबरने लॉर्ड्सवर मंगळवारी नेट्समध्ये पूर्ण सराव केला. त्याने वेगवान गोलंदाज, फिरकी गोलंदाज आणि थ्रोडाउनचा सामना केला. त्याची बॅटिंग चांगली झाली असून, तो जवळपास पूर्ण सेशन खेळला, असं उमर गुलने सांगितलं.उमर गुलच्या म्हणण्यानुसार, बाबर दुसऱ्या कसोटीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निर्णय त्याच्या फिटनेस आणि वैद्यकीय तपासणीनंतरच घेतला जाईल..इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत बाबरच्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली होती. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये सराव सामन्यात त्याच हाताला पुन्हा चेंडू लागला. त्यामुळे खबरदारी म्हणून त्याला सराव सामन्यात पुढे फलंदाजी करण्यापासून थांबवण्यात आलं होतं.या दुखापतीमुळे बाबरला इंग्लंडविरुद्धच्या हेडिंग्ले कसोटीत खेळता आलं नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत सलमान अली आघाने पाकिस्तानचं नेतृत्व केलं होतं..पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानची फलंदाजी अक्षरशः ढासळली. पहिल्या डावात पाकिस्तानचा संघ १७१ धावांवर ऑलआऊट झाला, तर दुसऱ्या डावातही त्यांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. अखेर इंग्लंडने एक डाव आणि १०३ धावांनी सामना जिंकला.अशा परिस्थितीत बाबर आझमची टीममध्ये वापसी पाकिस्तानसाठी मोठा दिलासा ठरू शकते. बाबरने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मागील मालिकेत पाकिस्तानकडून सर्वाधिक १९३ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्याकडून दुसऱ्या कसोटीत मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल..Babar Azam: बाबर आझमने मैदान सोडले! इंग्लंडचा सामना करण्यापूर्वीच माघार घेतली, आयत्यावेळी पाकिस्तान कर्णधाराच्या शोधात.पहिल्या कसोटीत मोठा विजय मिळवत इंग्लंडने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता दुसरा सामना लॉर्ड्सवर होणार असून, पाकिस्तानला मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. बाबर आझम फिट होऊन मैदानात उतरला, तर पाकिस्तानच्या फलंदाजीला नक्कीच मोठी ताकद मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.