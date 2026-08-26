Cricket

BABAR AZAM: पहिल्या टेस्टमधून बाहेर, पण आता कमबॅकसाठी सज्ज? बाबर आझमच्या फिटनेसवर पाकिस्तान टीम मॅनेजमेंटने दिली मोठी अपडेट

Babar Azam Fitness Update: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज आणि कसोटी संघाचा कर्णधार बाबर आझम इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. दुखापतीमुळे बाबरला पहिल्या कसोटी सामन्यातून बाहेर बसावं लागलं होतं. मात्र, आता त्याच्या फिटनेसबाबत पाकिस्तान संघाकडून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
BABAR AZAM

BABAR AZAM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Babar Azam Fitness Update: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज आणि कसोटी संघाचा कर्णधार बाबर आझम(Babar Azam)इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे.

दुखापतीमुळे बाबरला पहिल्या कसोटी सामन्यातून बाहेर बसावं लागलं होतं. मात्र, आता त्याच्या फिटनेसबाबत पाकिस्तान संघाकडून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Babar Azam
test cricket
cricket news today
Babar Azam performance
Marathi News Esakal
www.esakal.com