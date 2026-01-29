Babar Azam Wicket

BBL सोडून Babar Azam मायदेशी परतला, पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्याच T20I मध्ये फ्लॉप झाला; मात्र पाकिस्तानला विजय मिळवण्यात यश

Babar Azam Wicket: पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात विजय मिळवला. बाबर आझमला मोठ्या धावा करता आल्या नाहीत, मात्र सईम आयुबच्या अष्टपैलू खेळामुळे संघ विजय मिळवू शकला.
Pakistan Beat Australia in 1st T20I: ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असून टी२० मालिका खेळत आहेत. या मालिकेतील पहिला सामना लाहोरला गुरुवारी (२९ जानेवारी) झाला. हा सामना पाकिस्तानने २२ धावांनी जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

या सामन्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझमलाही (Babar Azam) खेळण्याची संधी मिळाली होती, मात्र पुन्हा एकदा त्याच्याकडून निराशा झाली तो मोठ्या धावा करण्यात अपयशी ठरला आहे. पण गोलंदाजांच्या चमकदार कामगिरीमुळे पाकिस्तानने (Pakistan Cricket Team) विजय मिळवण्यात यश मिळवले.

